Nazilli Belediyesi'nden Hızlı Müdahale: Devrilen Ağaçlar Kaldırıldı

Park ve Bahçeler ekipleri sahada, riskli bölgeler denetlendi

Nazilli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçede etkili olan yoğun yağış ve fırtına sonucu devrilen ağaçlara anında müdahale etti.

Yağışın ardından sahaya çıkan ekipler, vatandaşlardan çağrı merkezine gelen ihbarlar başta olmak üzere riskli bölgelerde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarla devrilen ve tehlike oluşturan ağaçlar kısa sürede kaldırılarak çevrede güvenlik sağlandı.

Belediye yetkilileri, olumsuz hava koşullarına karşı çalışmaların sürdüğünü ve vatandaşların can ve mal güvenliğini ön planda tutarak gerekli önlemlerin alınmaya devam edileceğini bildirdi.

Benzer durumlarda vatandaşlar 444 1 391 numaralı çağrı merkezini arayarak ihbarda bulunabilecek.

