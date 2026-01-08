Vali Şimşek, Koyulhisar’da kardan 'Kız Kulesi' yapan amca ve yeğenleri ağırladı

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, kardan Kız Kulesi yapan amca ve yeğenleri valilikte kabul etti; çocuklara Sivasspor forması hediye edildi.

Ziyaretin detayları

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, kardan Kız Kulesi maketi inşa ederek sosyal medyada büyük ilgi gören Adem Soylu ve yeğenleri Rasim Soylu, Badesu Soylu, İlyas Şahin, İlker Şahin'i valilik makamında kabul etti.

Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde yapılan kardan maketin Kız Kulesi manzarası eşliğinde çay içilen görüntüleri kısa sürede geniş kitlelere ulaşan çocuklar, hayal güçleri ve emekleriyle beğeni topladı. Vali Şimşek, çocuklarla bir süre sohbet ederek kardan yapılan Kız Kulesi’nin ortaya çıkış süreci ve yapım aşamaları hakkında bilgi aldı.

Takdir ve ödül

Ortaya konulan emeğin, üretkenliğin ve estetik düşüncenin son derece kıymetli olduğunu vurgulayan Şimşek, çocuklarımızın bu yaşta sanata ve estetiğe ilgi duyması bizleri memnun ediyor. Hayallerinin desteklenmesi, özgüvenlerinin artırılması ve yeteneklerinin geliştirilmesi büyük önem taşıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın davetlisi olarak bugün İstanbul’a gidecek olan Adem Soylu ve çocukları tebrik eden Vali Şimşek, başarılarından dolayı kendilerini kutladı. Günün anısına çocuklara Sivasspor forması hediye edildi ve hatıra fotoğrafı çektirildi.

