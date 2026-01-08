Manisa'da sağanak: Güzelyurt TOKİ-2'de 8 blokta bodrumlar su bastı

Manisa'da sağanak hayatı felç etti: Güzelyurt TOKİ-2'de bodrumlar su altında

Manisa'da sabah saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına ve sağanak yağış, Yunusemre ilçesinin Güzelyurt Mahallesi'nde yaşamı durma noktasına getirdi. Bazı cadde ve sokaklar göle dönerken, TOKİ-2 konutlarında bodrum katları yaklaşık 1,5 metre su altında kaldı.

Toplam 20 blok ve her biri 640 daireden oluşan TOKİ-2 sitesinde, yağışın ardından 8 bloğun bodrum katları tamamen suyla doldu. Kapıcı daireleri, sığınaklar ve site yönetim odaları kullanılamaz hale geldi; birçok dairede ciddi maddi hasar oluştu.

Son anda kurtuldu

C9 blokta görevli kapıcı Hasan Çiçek, yaşadığı korku dolu anları şöyle anlattı: "Yağmur başladığında kapıcı dairesindeydim. Bir anda su dolmaya başladı. Tek başımaydım, hemen kendimi dışarı attım".

Yıllardır süren sorun tepki çekti

Konut sakinlerinden ve blok yöneticisi olan Celal Kartal, sorunun yıllardır çözülemediğini vurgulayarak, "En ufak bir yağmurda kapıcı daireleri ve bodrum katlarımız su altında kalıyor. Konutların bitişiğindeki okul da sular altında kaldı. Yıllardır yaşadığımız bu soruna yetkililerin kalıcı çözüm bulmasını istiyoruz. Eşyalarımız ve evraklarımız zarar gördü. Şu an bodrum koridorlarına inmek mümkün değil" dedi.

Site yöneticilerinden Mesut Okal ise, "Son 10 yıldır her yağmurda aynı manzarayı yaşıyoruz. Daha önce birçok kez başvuruldu, önlem alındığı söylendi ancak sorun devam ediyor. İnsanlarımız mağdur. Kapıcı daireleri ve bodrum katlar kullanılamaz durumda. Bir an önce çözüm istiyoruz" sözleriyle tepki gösterdi.

Yağışın ardından bölgede hasar tespit çalışmaları sürüyor. Site sakinleri, kalıcı altyapı önlemlerinin bir an önce hayata geçirilmesini talep etti.

