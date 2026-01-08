Manisa'da sağanak: Güzelyurt TOKİ-2'de 8 blokta bodrumlar su bastı

Manisa'da şiddetli fırtına ve sağanak, Yunusemre Güzelyurt TOKİ-2'de 8 bloğun bodrumlarını su altında bıraktı; çok sayıda daire maddi hasar gördü.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 16:15
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 16:23
Manisa'da sağanak: Güzelyurt TOKİ-2'de 8 blokta bodrumlar su bastı

Manisa'da sağanak hayatı felç etti: Güzelyurt TOKİ-2'de bodrumlar su altında

Manisa'da sabah saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına ve sağanak yağış, Yunusemre ilçesinin Güzelyurt Mahallesi'nde yaşamı durma noktasına getirdi. Bazı cadde ve sokaklar göle dönerken, TOKİ-2 konutlarında bodrum katları yaklaşık 1,5 metre su altında kaldı.

Toplam 20 blok ve her biri 640 daireden oluşan TOKİ-2 sitesinde, yağışın ardından 8 bloğun bodrum katları tamamen suyla doldu. Kapıcı daireleri, sığınaklar ve site yönetim odaları kullanılamaz hale geldi; birçok dairede ciddi maddi hasar oluştu.

Son anda kurtuldu

C9 blokta görevli kapıcı Hasan Çiçek, yaşadığı korku dolu anları şöyle anlattı: "Yağmur başladığında kapıcı dairesindeydim. Bir anda su dolmaya başladı. Tek başımaydım, hemen kendimi dışarı attım".

Yıllardır süren sorun tepki çekti

Konut sakinlerinden ve blok yöneticisi olan Celal Kartal, sorunun yıllardır çözülemediğini vurgulayarak, "En ufak bir yağmurda kapıcı daireleri ve bodrum katlarımız su altında kalıyor. Konutların bitişiğindeki okul da sular altında kaldı. Yıllardır yaşadığımız bu soruna yetkililerin kalıcı çözüm bulmasını istiyoruz. Eşyalarımız ve evraklarımız zarar gördü. Şu an bodrum koridorlarına inmek mümkün değil" dedi.

Site yöneticilerinden Mesut Okal ise, "Son 10 yıldır her yağmurda aynı manzarayı yaşıyoruz. Daha önce birçok kez başvuruldu, önlem alındığı söylendi ancak sorun devam ediyor. İnsanlarımız mağdur. Kapıcı daireleri ve bodrum katlar kullanılamaz durumda. Bir an önce çözüm istiyoruz" sözleriyle tepki gösterdi.

Yağışın ardından bölgede hasar tespit çalışmaları sürüyor. Site sakinleri, kalıcı altyapı önlemlerinin bir an önce hayata geçirilmesini talep etti.

MANİSA'DA SABAH SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ FIRTINA VE SAĞANAK YAĞIŞ YUNUSEMRE İLÇESİNDE...

MANİSA'DA SABAH SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ FIRTINA VE SAĞANAK YAĞIŞ YUNUSEMRE İLÇESİNDE HAYATI FELÇ ETTİ. GÜZELYURT MAHALLESİ'NDEKİ BİR SİTEDE 8 BLOĞUN BODRUM KATLARINI SU BASARKEN, DAİRELERDE CİDDİ MADDİ HASAR OLUŞTU.

MANİSA'DA SABAH SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ FIRTINA VE SAĞANAK YAĞIŞ YUNUSEMRE İLÇESİNDE...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Keşan'da Şiddetli Rüzgar: Çatılar Uçtu, Tekne Battı
2
Düzce Kent Konseyi 2025: Dezavantajlı Bireylere ve Ailelere Öncelik
3
Başkan Tavlı'dan SİM Verilerine İtiraz: Ünye Hava Kirliliği Tartışması
4
Sarıyer Kireçburnu'nda Fırtına Deniz Fenerini Devirdi
5
Canik'te Umrecileri İlahilerle Karşılama: Milyonları Büyüleyen Video
6
Antalya'da Sağanak ve Şiddetli Rüzgar: Meteoroloji 'Sarı Kod' Uyarısı
7
Karapınar Şelalesi Yağışlarla Yeniden Canlandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları