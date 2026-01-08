Pendik Amatör Denizciler Barınağı'nda fırtına dehşeti: Tekne sahibi 3 saat mahsur kaldı

İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran kuvvetli lodos ve fırtına, Pendik Amatör Denizciler Barınağı’nda facianın eşiğine yol açtı. Teknesini bağlamak isteyen bir vatandaş, şiddetli rüzgar nedeniyle yaklaşık 3 saat boyunca teknede mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Vatandaş dalgalarla mücadele ederken olay çevredekiler ve yetkililerce büyük endişe yarattı.

Pendik Amatör Denizciler Derneği'nden açıklama

Pendik Amatör Denizciler Derneği Başkan Yardımcısı Hulusi Ketenci, bölgede uzun süredir süregelen sorunun olduğunu belirterek, fırtınanın etkisinin ağır olduğunu söyledi.

Ketenci'nin açıklaması şöyle:

"Günler öncesinden beri yapılan uyarılara ve önlemler almamıza rağmen büyük bir fırtınayla karşı karşıya kaldık. Gerekli bütün önlemlere rağmen şu an 4-5 teknemiz batmış durumda. Hatta bir arkadaşımız şu an teknede mahsur kalmış durumda; ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Biz tekneciler olarak fırtınanın bilincindeyiz ancak önlemlere rağmen gücümüz buraya kadar yetti. Bizim en büyük eksiğimiz burada bir barınağımızın olmayışı. Bununla ilgili de gerekli mercilere defalarca iletmemize ve görüşmelerimize rağmen marina taahhütlerini yerine getirmediğinden dolayı bizler bugün bu sıkıntıyı yaşıyoruz. AFAD ve Sahil Güvenlik ekiplerini de bu konuyla ilgili bilgilendirdik. Arkadaşımız burada ölüm tehlikesi atlattı; bir can güvencesi yok. Yaklaşık 3 saattir teknede mahsur durumda. Hayatta kalmak ve hipotermi geçirmemek için mücadele ediyor."

