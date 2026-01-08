Şehitkamil’de Kültür Turları 2025’te Rekor İlgi

Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen kültür turları, 2025 yılı boyunca ilçe genelinde büyük teveccüh gördü. Başkan Umut Yılmaz talimatıyla hayata geçirilen programlar, farklı yaş ve kesimlerden binlerce vatandaşın kültürel ve manevi değerleri yerinde tanıma fırsatı bulmasını sağladı.

Katılımlar ve rotalar

Kültür turları kapsamında vatandaşlar Ankara, Samsun, Hatay-Erzin, Şanlıurfa ile tarihi ve manevi öneme sahip mekanları ziyaret etti. Programlar, kadınlardan gençlere, yaşlılardan çocuklara kadar toplumun her kesimine yönelik planlandı ve yıl boyunca aralıksız sürdü.

Hz. Ukkaşe Türbesi ziyaretine yoğun ilgi

Temmuz 2025'te başlatılan Hz. Ukkaşe Türbesi ziyaretleri, en fazla ilgi gören organizasyonlardan biri oldu. Manevi atmosferiyle öne çıkan program kapsamında yaklaşık 11 bin 850 kişi Türbe’yi ziyaret etti. Gezilerde ulaşım, rehberlik ve organizasyon hizmetleri Şehitkamil Belediyesi tarafından sağlandı.

Başkanın değerlendirmesi

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, kültür turlarıyla verdikleri sözleri yerine getirmenin memnuniyetini belirtti. Yılmaz, vatandaşların sosyal ve kültürel yaşama daha aktif katılımını sağlamayı öncelikli hedef olarak gördüklerini ve turların bu amaç doğrultusunda önemli katkı sunduğunu vurguladı.

2026 hedefleri

Yılmaz, kültür turlarının 2026 yılında artarak devam edeceğini ifade ederek, yeni destinasyonlar ve programlarla projenin genişletileceğini, vatandaşların talep ve beklentilerine göre çalışmalara devam edileceğini bildirdi.

ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLEN KÜLTÜR TURLARI, 2025 YILI BOYUNCA İLÇE GENELİNDE BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ. ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANI UMUT YILMAZ’IN TALİMATLARI DOĞRULTUSUNDA DÜZENLENEN GEZİ PROGRAMLARI KAPSAMINDA 11 BİN 850 KİŞİ HZ. UKKAŞE TÜRBESİ’Nİ ZİYARET ETTİ. KÜLTÜREL VE MANEVİ DEĞERLERİN YERİNDE TANITILMASINI AMAÇLAYAN TURLAR SAYESİNDE BİNLERCE ŞEHİTKAMİLLİ FARKLI ŞEHİR VE BÖLGELERİ GÖRME FIRSATI BULDU.