Şehitkamil’de Kültür Turları 2025’te Rekor İlgi

Şehitkamil Belediyesi’nin 2025 kültür turları yoğun ilgi gördü; Temmuz’da başlayan Hz. Ukkaşe Türbesi ziyaretine yaklaşık 11 bin 850 kişi katıldı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 16:25
Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen kültür turları, 2025 yılı boyunca ilçe genelinde büyük teveccüh gördü. Başkan Umut Yılmaz talimatıyla hayata geçirilen programlar, farklı yaş ve kesimlerden binlerce vatandaşın kültürel ve manevi değerleri yerinde tanıma fırsatı bulmasını sağladı.

Katılımlar ve rotalar

Kültür turları kapsamında vatandaşlar Ankara, Samsun, Hatay-Erzin, Şanlıurfa ile tarihi ve manevi öneme sahip mekanları ziyaret etti. Programlar, kadınlardan gençlere, yaşlılardan çocuklara kadar toplumun her kesimine yönelik planlandı ve yıl boyunca aralıksız sürdü.

Hz. Ukkaşe Türbesi ziyaretine yoğun ilgi

Temmuz 2025'te başlatılan Hz. Ukkaşe Türbesi ziyaretleri, en fazla ilgi gören organizasyonlardan biri oldu. Manevi atmosferiyle öne çıkan program kapsamında yaklaşık 11 bin 850 kişi Türbe’yi ziyaret etti. Gezilerde ulaşım, rehberlik ve organizasyon hizmetleri Şehitkamil Belediyesi tarafından sağlandı.

Başkanın değerlendirmesi

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, kültür turlarıyla verdikleri sözleri yerine getirmenin memnuniyetini belirtti. Yılmaz, vatandaşların sosyal ve kültürel yaşama daha aktif katılımını sağlamayı öncelikli hedef olarak gördüklerini ve turların bu amaç doğrultusunda önemli katkı sunduğunu vurguladı.

2026 hedefleri

Yılmaz, kültür turlarının 2026 yılında artarak devam edeceğini ifade ederek, yeni destinasyonlar ve programlarla projenin genişletileceğini, vatandaşların talep ve beklentilerine göre çalışmalara devam edileceğini bildirdi.

