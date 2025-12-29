DOLAR
42,93 -0,04%
EURO
50,57 0,09%
ALTIN
6.099,76 2,43%
BITCOIN
3.749.937,1 0,31%

Şırnak'ta Kar Sevinci: Öğrenciler Kartopu Keyfi

Şırnak kent merkezinde iki gündür aralıksız süren kar, öğrencilerin kartopu oynayarak eğlencesine dönüştü; görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 15:51
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 16:13
Şırnak'ta Kar Sevinci: Öğrenciler Kartopu Keyfi

Şırnak'ta Kar Sevinci: Öğrenciler Kartopu Keyfi

İki günlük kar yağışı, çocuklara neşe kaynağı oldu

Şırnak kent merkezinde iki gündür aralıksız etkili olan kar yağışı, kent genelinde hayatı olumsuz etkilerken en çok çocukları sevindirdi.

Okullar tatil edilmeden önce ders aralarında okul bahçelerine çıkan öğrenciler, doyasıya kartopu oynayarak karın tadını çıkardı.

O anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Paylaşılan görüntüler kısa sürede büyük ilgi görürken, kullanıcılar öğrencilerin neşeli anlarına beğeni ve yorumlarıyla eşlik etti.

ŞIRNAK KENT MERKEZİNDE İKİ GÜNDÜR ARALIKSIZ ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI, EN ÇOK ÇOCUKLARI SEVİNDİRDİ....

ŞIRNAK KENT MERKEZİNDE İKİ GÜNDÜR ARALIKSIZ ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI, EN ÇOK ÇOCUKLARI SEVİNDİRDİ. KENT GENELİNDE HAYATI OLUMSUZ ETKİLEYEN KAR, ÖĞRENCİLER İÇİN EĞLENCEYE DÖNÜŞTÜ.

ŞIRNAK KENT MERKEZİNDE İKİ GÜNDÜR ARALIKSIZ ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI, EN ÇOK ÇOCUKLARI SEVİNDİRDİ....

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Osmangazi Belediyesi Şiir Atölyesi: 3 Haftada Yeni Şairler Yetişiyor
2
17 Yaşındaki Semih Duysak Alaplı'da Toprağa Verildi
3
ETÜ'lü 'DELiLER' Takımı BEiNG-WISE CTF'de Birinci Oldu
4
Sakarya'da Karla Mücadele: 35 Grup Yolundan 31'i Ulaşıma Açıldı
5
Gaziantep Büyükşehir'den Kar ve Don Riskine Karşı Önlemler
6
ETÜ'ye TU11 BAP'tan İki Destek: Yapay Zekâ ve Dopamin Sensörü Projeleri
7
Yüksekova'da Beyaz Esaret: Kar Tipisi Araçları Yolda Bıraktı

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı