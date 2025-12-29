Şırnak'ta Kar Sevinci: Öğrenciler Kartopu Keyfi

İki günlük kar yağışı, çocuklara neşe kaynağı oldu

Şırnak kent merkezinde iki gündür aralıksız etkili olan kar yağışı, kent genelinde hayatı olumsuz etkilerken en çok çocukları sevindirdi.

Okullar tatil edilmeden önce ders aralarında okul bahçelerine çıkan öğrenciler, doyasıya kartopu oynayarak karın tadını çıkardı.

O anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Paylaşılan görüntüler kısa sürede büyük ilgi görürken, kullanıcılar öğrencilerin neşeli anlarına beğeni ve yorumlarıyla eşlik etti.

ŞIRNAK KENT MERKEZİNDE İKİ GÜNDÜR ARALIKSIZ ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI, EN ÇOK ÇOCUKLARI SEVİNDİRDİ. KENT GENELİNDE HAYATI OLUMSUZ ETKİLEYEN KAR, ÖĞRENCİLER İÇİN EĞLENCEYE DÖNÜŞTÜ.