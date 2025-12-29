Şanlıurfa Ceylanpınar'da Kapanan Yolu TOMA Açtı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde etkili olan kar yağışı, İlçe Emniyet Müdürlüğü binasına ulaşımı sağlayan ana yolu tamamen kapattı. Vatandaşların mağduriyetini önlemek ve emniyet hizmetlerinin kesintisiz sürmesini sağlamak amacıyla alışılmadık bir müdahale gerçekleştirildi.

Toplumsal olaylarda kullanılan TOMA, bu kez küreme aparatı ile devreye girerek, emniyet binası önündeki karı kısa sürede temizledi. Çalışma sonucunda hem araçlar hem de yayalar için güvenli bir koridor oluşturuldu.

Hizmetler kesintisiz sürüyor

Emniyet yetkilileri, vatandaşların işlemlerinin aksatılmaması ve devriye araçlarının hızlıca çıkış yapabilmesi için tüm imkanların seferber edildiğini bildirdi. TOMA'nın çözüm odaklı müdahalesi çevredekiler tarafından takdirle karşılandı ve temizleme çalışmalarının ardından ulaşım normale döndü.

ŞANLIURFA'NIN CEYLANPINAR İLÇESİNDE KAR YAĞIŞI NEDENİYLE KAPANAN YOLU İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE AİT TOMA AÇTI.