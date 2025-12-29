DOLAR
Şanlıurfa Ceylanpınar'da Kapanan Yolu TOMA Açtı

Ceylanpınar'da kar nedeniyle kapanan İlçe Emniyet Müdürlüğü yolunu, TOMA'nın küreme aparatıyla açmasıyla ulaşım normale döndü.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 15:52
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 15:53
Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde etkili olan kar yağışı, İlçe Emniyet Müdürlüğü binasına ulaşımı sağlayan ana yolu tamamen kapattı. Vatandaşların mağduriyetini önlemek ve emniyet hizmetlerinin kesintisiz sürmesini sağlamak amacıyla alışılmadık bir müdahale gerçekleştirildi.

Toplumsal olaylarda kullanılan TOMA, bu kez küreme aparatı ile devreye girerek, emniyet binası önündeki karı kısa sürede temizledi. Çalışma sonucunda hem araçlar hem de yayalar için güvenli bir koridor oluşturuldu.

Hizmetler kesintisiz sürüyor

Emniyet yetkilileri, vatandaşların işlemlerinin aksatılmaması ve devriye araçlarının hızlıca çıkış yapabilmesi için tüm imkanların seferber edildiğini bildirdi. TOMA'nın çözüm odaklı müdahalesi çevredekiler tarafından takdirle karşılandı ve temizleme çalışmalarının ardından ulaşım normale döndü.

