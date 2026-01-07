88 yaşındaki Haki Dede, 10 yaşından beri sepet örüyor

Ordu'nun Gülyalı ilçesinde yaşayan 88 yaşındaki Haki Atasever, 10 yaşında fındık dallarıyla öğrendiği sepet örme geleneğini hâlen sürdürüyor. Çocukluk yıllarında annesinin isteği üzerine başladığı bu el işi, Atasever'in yaşamının önemli bir parçası oldu.

Gençlik yıllarında ve askerlik öncesine kadar sepet örerek birikim yapan Atasever, daha sonra inşaat sektöründe çalıştı; boş zamanlarında ise örmeye devam etti. Yaş ilerleyince inşaatta çalışamayan usta, şimdi evinin yanına kurduğu atölyede plastik malzemelerden sepet örüyor.

Artık satılması için değil, vakit geçirmek için örüyorum

"10 yaşımda bu sepetleri yapmaya başladım ve ipe dizip merkezde sattım. Askerliğe kadar devam ettim. Askerden sonra inşaat işlerine başladım. Bu şekilde bir süre çalıştım, çok evler yaptık. Yaştan dolayı inşaat işi bitti, sonradan yine sepet yapmaya başladım. Şimdi burada sepetlerimi örüyorum. Şuanda satılması önemli değil, zamanında çok satış yaptım. Fındık sezonunda çok satılıyordu, mevsimde 300 tane satılıyordu ama şimdi fındık çuvalları ve torbalar çıktı. Sonrasında bizim satışlar düştü. Artık burada daha çok vakit geçirmek için sepet örüyorum"

Fındık dalının işçiliği zor

"Artık plastik ile yapıyorum, daha da kolay. İlk etapta plastik sepetleri satamadım, almak istemediler. Çok dayanıklı malzeme olduğu için insanlar alıştı ve almaya başladı. Şimdi onun da devri bitiyor. İnşaatlarda çalışarak ve sepet örerek evlendim, evlerimizi yaptım, çocukları büyüttüm ve evlendirdim. Şimdi artık bu sepetler de satılmıyor. Yine de yapmaya devam ediyorum. kendimi oyalıyorum, zaman geçiriyorum"

Atasever plastik sepetlere yönelmenin nedenini kolaylık ve dayanıklılık olarak açıkladı; unutmadan, sepetlere yönelik talebin zaman içinde azaldığını da vurguladı.

