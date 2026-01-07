88 yaşındaki Haki Dede, 10 yaşından beri sepet örüyor

Ordu'nun Gülyalı ilçesinde yaşayan 88 yaşındaki Haki Atasever, 10 yaşında öğrendiği sepet örme geleneğini plastik malzemeyle sürdürerek vakit geçiriyor.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 14:04
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 14:04
88 yaşındaki Haki Dede, 10 yaşından beri sepet örüyor

88 yaşındaki Haki Dede, 10 yaşından beri sepet örüyor

Ordu'nun Gülyalı ilçesinde yaşayan 88 yaşındaki Haki Atasever, 10 yaşında fındık dallarıyla öğrendiği sepet örme geleneğini hâlen sürdürüyor. Çocukluk yıllarında annesinin isteği üzerine başladığı bu el işi, Atasever'in yaşamının önemli bir parçası oldu.

Gençlik yıllarında ve askerlik öncesine kadar sepet örerek birikim yapan Atasever, daha sonra inşaat sektöründe çalıştı; boş zamanlarında ise örmeye devam etti. Yaş ilerleyince inşaatta çalışamayan usta, şimdi evinin yanına kurduğu atölyede plastik malzemelerden sepet örüyor.

Artık satılması için değil, vakit geçirmek için örüyorum

"10 yaşımda bu sepetleri yapmaya başladım ve ipe dizip merkezde sattım. Askerliğe kadar devam ettim. Askerden sonra inşaat işlerine başladım. Bu şekilde bir süre çalıştım, çok evler yaptık. Yaştan dolayı inşaat işi bitti, sonradan yine sepet yapmaya başladım. Şimdi burada sepetlerimi örüyorum. Şuanda satılması önemli değil, zamanında çok satış yaptım. Fındık sezonunda çok satılıyordu, mevsimde 300 tane satılıyordu ama şimdi fındık çuvalları ve torbalar çıktı. Sonrasında bizim satışlar düştü. Artık burada daha çok vakit geçirmek için sepet örüyorum"

Fındık dalının işçiliği zor

"Artık plastik ile yapıyorum, daha da kolay. İlk etapta plastik sepetleri satamadım, almak istemediler. Çok dayanıklı malzeme olduğu için insanlar alıştı ve almaya başladı. Şimdi onun da devri bitiyor. İnşaatlarda çalışarak ve sepet örerek evlendim, evlerimizi yaptım, çocukları büyüttüm ve evlendirdim. Şimdi artık bu sepetler de satılmıyor. Yine de yapmaya devam ediyorum. kendimi oyalıyorum, zaman geçiriyorum"

Atasever plastik sepetlere yönelmenin nedenini kolaylık ve dayanıklılık olarak açıkladı; unutmadan, sepetlere yönelik talebin zaman içinde azaldığını da vurguladı.

GEÇEN YILLARA GÖRE SEPETLERİ YAVAŞ ÖRDÜĞÜNÜ SÖYLEYEN ATASEVER, ÖRMESİ KOLAY OLDUĞU İÇİN ARTIK...

GEÇEN YILLARA GÖRE SEPETLERİ YAVAŞ ÖRDÜĞÜNÜ SÖYLEYEN ATASEVER, ÖRMESİ KOLAY OLDUĞU İÇİN ARTIK FINDIK AĞACI YERİNE PLASTİK MALZEMEYE YÖNELDİĞİNİ VE TALEBİN HER GEÇEN GÜN AZALDIĞINI BELİRTİYOR.

YAŞI İLERLEYİNCE İNŞAATTA ÇALIŞAMAYAN ATASEVER, ŞİMDİ İSE EVİNİN YANINA KURDUĞU ATÖLYEDE PLASTİK...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bodrum'da Kurt Sürüsü Görüntülendi — Turgutreis'te Uyarı
2
Bingöl Valisi Usta’dan Tek Öğretmenli Köy Okuluna Fedakar Ziyaret
3
Litvanya'dan Bursa'ya İşbirliği Daveti: Bozbey ve Büyükelçi Janukonis Görüştü
4
BAİB Başkanı Rahatsızlandı: 2025 İhracatı 2 milyar 743 milyon dolarla Rekor
5
Kızılay Samsun Başkanı Onur Çoban: 2026'da Daha Çok İyilik Sözü
6
Sivas’ta Sızır Şelalesi Buz Tuttu: Eksi 21 Derecede 3 Metrelik Sarkıtlar
7
Muğla'ya Kuvvetli Sağanak Yağış Uyarısı — 08.01.2026

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları