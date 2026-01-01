DOLAR
Muğla Emniyeti 2026'de Şehit Ailelerini Yalnız Bırakmadı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, 2026'ye girerken il genelindeki şehit ailelerini ziyaret ederek yeni yıl dileklerini iletti ve devletin desteğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 11:14
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 11:14
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, 2026 yılına girerken il genelinde ikamet eden şehit ailelerini ziyaret ederek hem yeni yıl dileklerini iletti, hem de devletin her zaman yanlarında olduğunu bir kez daha vurguladı.

Ziyaretlerin anlamı ve yürütücü birim

Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü personeli tarafından gerçekleştirilen ziyaretlerde, vatanın bölünmez bütünlüğü ile milletin huzur ve güvenliği uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerin en kıymetli emanetleri olan aileleri yalnız bırakılmadı.

İl Emniyet Müdürü Süleyman Karadeniz adına yapılan ziyaretlerde, şehitlerin hatıraları yâd edildi ve ailelerin her zaman devletin ve emniyet teşkilatının baş tacı olduğu vurgulandı.

Ziyaretlerde ayrıca, vatan uğruna can veren tüm kahramanlar rahmet ve minnetle anıldı; şehit ailelerine sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir yıl temennisinde bulunuldu.

