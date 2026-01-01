İstanbul'da Yeni Yılın İlk Günü Kar: Yüksek Kesimler Beyaza Büründü

2026 yılının ilk günü etkisini gösteren kar yağışı, İstanbul'un yüksek kesimlerinde gece saatlerinden itibaren aralıklarla devam etti. Yağışla birlikte çatılar, parklar ve yollar karla kaplandı, kentin bazı semtlerinde ulaşım ve günlük yaşam etkilenme riski taşıdı.

Kartpostallık Manzaralar

Çekmeköy, Sancaktepe, Beykoz ve Ümraniye'nin yüksek kesimlerinde etkisini artıran kar, sabah saatlerinde kartpostallık manzaralar oluşturdu. Beyaza bürünen mahalleler ve ormanlık alanlar havadan görüntülendi.

Belediye ve Trafik Uyarıları

Belediye ekipleri, muhtemel olumsuzluklara karşı sahada çalışma başlattı. Yetkililer, özellikle sabah ve gece saatlerinde artan buzlanma riski nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

