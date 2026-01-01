DOLAR
İstanbul'da Yeni Yılın İlk Günü Kar: Yüksek Kesimler Beyaza Büründü

2026 yılının ilk gününde İstanbul'da etkili olan kar, Çekmeköy, Sancaktepe, Beykoz ve Ümraniye'nin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 11:10
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 11:24
2026 yılının ilk günü etkisini gösteren kar yağışı, İstanbul'un yüksek kesimlerinde gece saatlerinden itibaren aralıklarla devam etti. Yağışla birlikte çatılar, parklar ve yollar karla kaplandı, kentin bazı semtlerinde ulaşım ve günlük yaşam etkilenme riski taşıdı.

Kartpostallık Manzaralar

Çekmeköy, Sancaktepe, Beykoz ve Ümraniye'nin yüksek kesimlerinde etkisini artıran kar, sabah saatlerinde kartpostallık manzaralar oluşturdu. Beyaza bürünen mahalleler ve ormanlık alanlar havadan görüntülendi.

Belediye ve Trafik Uyarıları

Belediye ekipleri, muhtemel olumsuzluklara karşı sahada çalışma başlattı. Yetkililer, özellikle sabah ve gece saatlerinde artan buzlanma riski nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

