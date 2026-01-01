DOLAR
Gaziantep'te Kar Yağışı Yılbaşı Tatiliyle Sokakları Boşalttı

Gaziantep’te yoğun kar yağışı ve yılbaşı tatili nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı; kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı, belediye ekipleri kar küreme çalışması yapıyor.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 10:58
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 11:11
Gaziantep’te önceki gün gece saatlerinde başlayan ve gün boyu etkili olan kar yağışı, bugün de aralıklı olarak devam ediyor. Kent beyaz bir örtüyle kaplanırken, kar yağışı şehir görünümünü değiştirdi.

Kentin günlük yaşamı durdu

Yılbaşı tatili ve kar nedeniyle birçok sürücü araçlarıyla trafiğe çıkmayınca cadde ve sokaklar büyük ölçüde boşaldı. Birçok iş yeri kepenk açmazken, vatandaşlar evlerinden çıkmamayı tercih etti.

Sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren yağış kenti adeta hayalet şehir haline getirdi. Gün boyunca belli aralıklarla sürecek yağış nedeniyle ana caddeler, meydanlar ve ara sokaklar sakin oldu.

Ulaşım ve saha çalışmaları

Kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşırken, özel işletmeler ve kendi işyerlerinde çalışan bazı vatandaşlar olumsuz hava koşulları nedeniyle faaliyetlerini büyük ölçüde durdurdu. Birçok sürücünün araçlarını çıkarmaması nedeniyle yollar yayalara kaldı.

Toplu taşıma araçlarında ise yoğunluk göze çarpıyor; otobüs ve tramvay duraklarında işe giden vatandaşlar görüldü. Trafiğin az olması ve sokaklarda insan yoğunluğunun düşmesiyle kent genelinde sessizlik hakim oldu.

Belediye ekipleri, ana arterler ve ara sokaklarda kar küreme çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, özellikle yolda kalma endişesi taşıyan vatandaşların tedbirli olmasını ve zorunlu haller dışında trafiğe çıkmamalarını öneriyor.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

