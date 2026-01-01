DOLAR
Muş'ta Yoğun Kar: 345 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Muş'ta yoğun kar yağışı nedeniyle 345 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri yol açma ve mahsur kalanlara müdahale çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 11:04
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 11:04
İl Özel İdaresi ekipleri aralıksız çalışıyor

Muş’ta etkisini artıran yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde 345 köy yolu ulaşıma kapandı. Dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara yol açtı.

Kapanan yolların açılması için Muş İl Özel İdaresi ekipleri seferber oldu. Yapılan açıklamaya göre, ekipler önceliği mahsur kalan vatandaşlar ve hasta bulunan köy yolları için yürütülen çalışmalara veriyor.

Acil durumlar doğrultusunda planlanan müdahaleler kapsamında bazı köy yolları ulaşıma açılırken, diğer güzergâhlarda yol açma çalışmaları aralıksız şekilde devam ediyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, ekiplerin sahadaki yoğun mesaisinin sürdüğünü belirterek vatandaşlardan zorunlu olmadıkça yola çıkmamalarını ve yapılan uyarılara dikkat etmelerini istedi.

