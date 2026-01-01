DOLAR
Siirt'te Karla Mücadele: Cenaze Otobüsü ve Hastalar Kurtarıldı

Siirt'te kar ve tipide yolda mahsur kalan cenaze otobüsü ve rahatsızlanan vatandaşlar, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 11:23
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 11:41
İl Özel İdaresi ve Karayolları ekiplerinin koordineli çalışması hayat kurtardı

Gece saatlerinden itibaren etkili olan kar ve tipi nedeniyle yolda kalanların yardımına, Siirt İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri ile Karayolları 94. Şube Şefliği ekipleri koştu. Ekipler, koordineli ve aralıksız sürdürülen çalışmayla bir birim kurtarma görevini başarıyla tamamladı.

Kasımlı köyünde nefes darlığı şikayetiyle rahatsızlanan 25 yaşındaki Perihan Hüseyinoğlu, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren özverili çalışması sonucunda bulunduğu noktadan alınarak 112 acil sağlık ekiplerine güvenli şekilde teslim edildi.

Eruh ilçesi Yanılmaz köyünde rahatsızlanan 2005 doğumlu Kardelen Özalp ise ekipler tarafından evinden alınarak hastaneye sevk edilmek üzere ana cadde üzerinde köy muhtarına teslim edildi.

Öte yandan, İstanbuldan Şirvan ilçesi Özpınar köyüne cenaze getiren bir otobüsün yolda mahsur kalması üzerine harekete geçen ekipler, yaklaşık 2 saat süren yoğun bir çalışmanın ardından otobüsü bulunduğu yerden kurtardı.

Siirt İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri ile Karayolları 94. Şube Şefliği ekipleri, çevre yolu ve karayolları ağı genelinde yol açma ve kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

