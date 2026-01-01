Bahçesaray’da 71 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı

Yoğun kar ve tipi yaşamı durma noktasına getirdi

Van’ın Bahçesaray ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 71 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Bölgedeki ulaşım ve günlük yaşam olumsuz etkilendi.

Doğu Anadolu Bölgesi'ni etkisi altına alan kar yağışı ve tipi özellikle yüksek rakımlı yerlerde etkisini sürdürüyor. İlçede 19 mahalle ve 52 mezranın yolu kapandı; ekipler kapalı yolları açmak için yoğun çalışma yürütüyor.

Kar yağışı ile birlikte Çatbayır ve Arvas mahallesi sakinleri, evlerinin damlarındaki karları temizlemeye başladı. Küçükbaş hayvanlarını dışarı çıkaramayan mahalle sakinleri, hayvanlara ahır içinde yem veriyor. Vatandaşlar, evlerinden sokaklara kadar kara bata çıka ilerleyebiliyor.

Öte yandan, geçtiğimiz hafta çığ tehlikesi ve yoğun kar nedeniyle Van-Bahçesaray yolu ulaşıma kapatılmıştı. Dün akşam ise Bitlis’in Hizan ilçesine bağlı Kalkanlı köyü ile Bahçesaray yolu, yoğun tipi ve çığ tehlikesinden dolayı geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Bahçesaraylılar, Van Merkez'e ulaşımı sağlamak için Bitlis’in Hizan ilçesi üzerinden alternatif güzergâh kullanıyor.

