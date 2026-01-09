Abant Gölü'nde Kartpostallık Kış Manzarası

Bolu'da karla beyaza bürünen Abant Gölü Milli Parkı, havadan görüntülenen kartpostallık kış manzaralarıyla dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 10:31
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 10:47
Abant Gölü'nde Kartpostallık Kış Manzarası

Bolu'da karın beyaza çevirdiği doğa

Abant Gölü Milli Parkı, Bolu'da yağan karla beyaza bürünerek kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan ve dört mevsim ziyaretçi ağırlayan Abant Gölü Milli Parkı, etkili kar yağışı sonrası masalsı bir görünüme kavuştu.

Hava şartlarının il genelinde düzelmesiyle birlikte Abant'ta ortaya çıkan manzara havadan görüntülendi. Karla kaplanan göl çevresi, akan dereler ve gölde yüzen ördekler adeta görsel bir şölen sundu.

Beyaza bürünen Abant'ta oluşan görüntüler, ziyaretçilere ve fotoğraf tutkunlarına unutulmaz kareler sundu.

BOLU’NUN DOĞAL GÜZELLİKLERİYLE ÖNE ÇIKAN ABANT GÖLÜ MİLLİ PARKI, KAR YAĞIŞININ ARDINDAN BEYAZA BÜRÜNEREK KARTPOSTALLIK MANZARALAR OLUŞTURDU. ABANT’IN SİMGELERİ ARASINDA YER ALAN ÖRDEKLER DE KARLA KAPLANAN GÖLDE EŞSİZ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU.

