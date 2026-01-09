Abant Gölü'nde Kartpostallık Kış Manzarası

Bolu'da karın beyaza çevirdiği doğa

Abant Gölü Milli Parkı, Bolu'da yağan karla beyaza bürünerek kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan ve dört mevsim ziyaretçi ağırlayan Abant Gölü Milli Parkı, etkili kar yağışı sonrası masalsı bir görünüme kavuştu.

Hava şartlarının il genelinde düzelmesiyle birlikte Abant'ta ortaya çıkan manzara havadan görüntülendi. Karla kaplanan göl çevresi, akan dereler ve gölde yüzen ördekler adeta görsel bir şölen sundu.

Beyaza bürünen Abant'ta oluşan görüntüler, ziyaretçilere ve fotoğraf tutkunlarına unutulmaz kareler sundu.

