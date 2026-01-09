Doktorlar 'yaşamaz' dedi: Atilla İnan eşi sayesinde hayata tutundu

Aydın Efeler'de 2022'de çatıdan düşen Atilla İnan, doktorların 'yaşamaz' dediği süreçte eşi sayesinde 35 günlük tedavi sonrasında hayata tutundu.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 11:34
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 11:34
Doktorlar 'yaşamaz' dedi: Atilla İnan eşi sayesinde hayata tutundu

Doktorlar 'yaşamaz' dedi: Atilla İnan eşi sayesinde hayata tutundu

Aydın Efeler'de 2022'deki kazanın ardından yıllara yayılan iyileşme süreci

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki Atilla İnan, 2022 yılında Kemer Mahallesi'ndeki bir apartmanın çatısından dengesini kaybedip beton zemine düşerek ağır yaralandı. Vücudunun birçok yerinde kırık oluşan İnan'da iç kanama tespit edildi ve kırmızı kod ile hastaneye kaldırıldı.

35 günlük yoğun hastane sürecinde doktorların umudunu yitirdiği, 'yaşamaz' denilen İnan, tedavi boyunca en büyük destekçisinin eşi olduğunu belirtiyor. Eşinin kendisiyle 'bir bebek gibi' ilgilendiğini söyleyen İnan, bu destek sayesinde hayata yeniden tutunduğunu ifade etti.

Olay anını çok net hatırlamadığını söyleyen İnan, süreci şu sözlerle anlattı: 'Açıkçası olay anını çok hatırlamıyorum. Hiçbir şeyim de yoktu ama tek hatırladığım çatıya çıkan merdivene tırmandığım. Daha sonra gözlerimi açtığımda hastanedeydim. 35 gün hastanede yattım. Üç ayda evde sırtüstü yattım. Sonra bastonla yürümeye başladım. Tedavim bir sene sürdü. Zor bir süreçti ama bu süreçte en büyük destekçim eşim oldu. Bir bebek gibi baktı bana. Onun desteğiyle adeta ikinci kez dünyaya geldim. O dönem de doktorlar bile umudu kesmişti benden. 'Çok yaşamaz' demişler.'

İnan, tedavi sonrası yaşamına ilişkin, 1,5 yıl boyunca çalışamadığını; daha sonra 2024 yılının yarısında hafif işlerle çalışmaya başladığını belirtti. Vücudunda halen demirler, metaller ve vidalar bulunduğunu, bu nedenle ağır işlere giremediğini vurguladı.

'Çok şükür bugüne geldik. Demek ki yiyecek lokmamız varmış. Yaşadığım süreç gerçekten anlatılmaz yaşanır ama Allah kimseye yaşatmasın' diyen İnan, eşinin desteğinin iyileşme sürecindeki belirleyici rolüne dikkat çekti.

AYDIN’IN EFELER İLÇESİNDE 2022 YILINDA ÇATIDAN DÜŞEREK AĞIR YARALANAN VE DOKTORLARIN ÜMİDİ KESTİĞİ...

AYDIN’IN EFELER İLÇESİNDE 2022 YILINDA ÇATIDAN DÜŞEREK AĞIR YARALANAN VE DOKTORLARIN ÜMİDİ KESTİĞİ ATİLLA İNAN, ‘EN BÜYÜK DESTEKÇİM’ DEDİĞİ EŞİ SAYESİNDE HAYATA TUTUNDU

AYDIN’IN EFELER İLÇESİNDE 2022 YILINDA ÇATIDAN DÜŞEREK AĞIR YARALANAN VE DOKTORLARIN ÜMİDİ KESTİĞİ...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çankaya'da 'Afetlere Dirençli Kentler' Paneli – Erkan Aydın ve Kent Liderleri Bir Arada
2
Erzincan'da Kar Çilesi: Erzincan-Sivas ve Erzincan-Gümüşhane Yolları Aksadı
3
Eskişehir'de Fırtına 75. Yıl Mahallesi'ni Vurdu: Ağaçlar Devrildi, Pazar Çatısı Hasar Aldı
4
65 yaşında Fatma Duran 58 yıl sonra 3 haftada okuma-yazma öğrendi
5
Bingöl'de Yoğun Kar Nedeniyle Eğitime Yarım Gün Ara
6
Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı
7
Yalova'da Fırtına: Feribot İskelesinde Çarpıcı Görüntüler

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları