Doktorlar 'yaşamaz' dedi: Atilla İnan eşi sayesinde hayata tutundu

Aydın Efeler'de 2022'deki kazanın ardından yıllara yayılan iyileşme süreci

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki Atilla İnan, 2022 yılında Kemer Mahallesi'ndeki bir apartmanın çatısından dengesini kaybedip beton zemine düşerek ağır yaralandı. Vücudunun birçok yerinde kırık oluşan İnan'da iç kanama tespit edildi ve kırmızı kod ile hastaneye kaldırıldı.

35 günlük yoğun hastane sürecinde doktorların umudunu yitirdiği, 'yaşamaz' denilen İnan, tedavi boyunca en büyük destekçisinin eşi olduğunu belirtiyor. Eşinin kendisiyle 'bir bebek gibi' ilgilendiğini söyleyen İnan, bu destek sayesinde hayata yeniden tutunduğunu ifade etti.

Olay anını çok net hatırlamadığını söyleyen İnan, süreci şu sözlerle anlattı: 'Açıkçası olay anını çok hatırlamıyorum. Hiçbir şeyim de yoktu ama tek hatırladığım çatıya çıkan merdivene tırmandığım. Daha sonra gözlerimi açtığımda hastanedeydim. 35 gün hastanede yattım. Üç ayda evde sırtüstü yattım. Sonra bastonla yürümeye başladım. Tedavim bir sene sürdü. Zor bir süreçti ama bu süreçte en büyük destekçim eşim oldu. Bir bebek gibi baktı bana. Onun desteğiyle adeta ikinci kez dünyaya geldim. O dönem de doktorlar bile umudu kesmişti benden. 'Çok yaşamaz' demişler.'

İnan, tedavi sonrası yaşamına ilişkin, 1,5 yıl boyunca çalışamadığını; daha sonra 2024 yılının yarısında hafif işlerle çalışmaya başladığını belirtti. Vücudunda halen demirler, metaller ve vidalar bulunduğunu, bu nedenle ağır işlere giremediğini vurguladı.

'Çok şükür bugüne geldik. Demek ki yiyecek lokmamız varmış. Yaşadığım süreç gerçekten anlatılmaz yaşanır ama Allah kimseye yaşatmasın' diyen İnan, eşinin desteğinin iyileşme sürecindeki belirleyici rolüne dikkat çekti.

