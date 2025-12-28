Abant’ta Şambrel Eğlencesi: Göl Milli Parkı Kayak Pisti Oldu

Bolunun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı, yoğun kar yağışıyla tamamen beyaza büründü. Hafta sonu tatilini fırsat bilen yerli ve yabancı turistler milli parka akın etti.

Gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, göl çevresinde kartpostallık manzaralar oluşturdu. Kar kalınlığının yer yer 30 santimetreye ulaştığı alanlarda ziyaretçiler göl çevresinde yürüyüş yapıp bol bol fotoğraf çekti.

Şambrellerle, rampaları kayak pistine çevirdiler

Abant ile özdeşleşen şambrelle kayma geleneği bu kış sezonunda da renkli görüntülere sahne oldu. Ziyaretçiler, yanlarında getirdikleri şambrel ve poşetlerle tepelerden kayarak eğlenceli anlar yaşadı; karda doyasıya eğlenen tatilcilerin keyifli anları kameralara yansıdı.

Karın tadını ailesiyle birlikte çıkarmak için milli parka gelen Melis, "Biz Boluluyuz ve kış mevsimini çok seviyoruz. Ailemle beraber buraya sezon içinde 3-4 defa geliyoruz. Gerçekten burası çok güzel, herkesin görmesi gerekir" dedi.

