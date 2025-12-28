DOLAR
Abant’ta Şambrel Eğlencesi: Göl Milli Parkı Kayak Pisti Oldu

Abant Gölü Milli Parkı, yoğun kar sonrası ziyaretçi akınına uğradı; yerli ve yabancı turistler şambrel ve poşetlerle tepelerden kayarak kışın tadını çıkardı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 17:53
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 17:53
Bolunun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı, yoğun kar yağışıyla tamamen beyaza büründü. Hafta sonu tatilini fırsat bilen yerli ve yabancı turistler milli parka akın etti.

Gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, göl çevresinde kartpostallık manzaralar oluşturdu. Kar kalınlığının yer yer 30 santimetreye ulaştığı alanlarda ziyaretçiler göl çevresinde yürüyüş yapıp bol bol fotoğraf çekti.

Şambrellerle, rampaları kayak pistine çevirdiler

Abant ile özdeşleşen şambrelle kayma geleneği bu kış sezonunda da renkli görüntülere sahne oldu. Ziyaretçiler, yanlarında getirdikleri şambrel ve poşetlerle tepelerden kayarak eğlenceli anlar yaşadı; karda doyasıya eğlenen tatilcilerin keyifli anları kameralara yansıdı.

Karın tadını ailesiyle birlikte çıkarmak için milli parka gelen Melis, "Biz Boluluyuz ve kış mevsimini çok seviyoruz. Ailemle beraber buraya sezon içinde 3-4 defa geliyoruz. Gerçekten burası çok güzel, herkesin görmesi gerekir" dedi.

Abant’ta şambrel eğlencesi: Kayak pistine çevirdiler

Abant’ta şambrel eğlencesi: Kayak pistine çevirdiler

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

