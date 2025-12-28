Kastamonu’da Yoğun Kar: Ağır Tonajlı Araçlara Geçiş Yasağı, 3 İlçede Eğitim Ara

Kastamonu’da Yoğun Kar Ulaşımı Etkiledi

Kastamonu’da etkili olan yoğun kar yağışı kent genelinde hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı nedeniyle yollar beyaza bürünürken, Karayolları ekipleri ulaşımın açık kalması için çalışmalarını sürdürüyor. Bölgedeki kar yağışı özellikle Küre Dağları mevkiindeki ilçelerde yoğun şekilde hissediliyor.

Yollar Ağır Tonajlı Trafiğe Kapandı

Olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı kara yollarında ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor. Akşam saatleri itibarıyla kapatılan güzergahlar şunlar:

Devrekani-Çatalzeytin kara yolunun 7-23. kilometreleri, Abana-Isırganlık karayolunun 2-21. kilometreleri ve İnebolu-Kastamonu kara yolunun İnebolu çıkışı ile Seydiler ilçesi arası ağır taşıt trafiğine kapatıldı. Yollarda görev yapan jandarma ekipleri, ağır tonajlı araçların geçişine izin vermiyor.

3 İlçede Eğitime Ara

Kar yağışı eğitim faaliyetlerini de etkiledi. Küre ve Şenpazar ilçelerinde 29 Aralık Pazartesi günü tüm kademelerde eğitime 1 gün süreyle ara verildi. İnebolu ilçesinde ise tüm köy okulları ile ilçe merkezine taşıma yoluyla giden öğrenciler ve pansiyonda yatılı olanlardan evci izinde olanlar için Pazartesi günü eğitime ara kararı alındı.

Vatandaşın Görüşü

Karabük’ten İnebolu ilçesine otobüsle seyahat eden Necati Kabataş, Seydiler girişinde otobüsün ilerleyemediğini belirterek, "Karabük’ten İnebolu ilçesine gidiyordum. Seydiler ilçesi girişinde kaldık. Çok kar varmış. Biz de şu an yolun açılmasını bekliyoruz. İnşallah açılır da gideriz. Jandarma ekiplerimiz beklememizi söyledi, biz de bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

