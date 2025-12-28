DOLAR
42,88 0%
EURO
50,49 0%
ALTIN
6.251,62 0%
BITCOIN
3.767.738,9 -0,36%

Kastamonu’da Yoğun Kar: Ağır Tonajlı Araçlara Geçiş Yasağı, 3 İlçede Eğitim Ara

Kastamonu'da yoğun kar nedeniyle bazı yollar ağır tonajlı araç trafiğine kapandı; Küre, Şenpazar ve İnebolu ilçelerinde eğitime 29 Aralık Pazartesi ara verildi.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 18:46
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 18:59
Kastamonu’da Yoğun Kar: Ağır Tonajlı Araçlara Geçiş Yasağı, 3 İlçede Eğitim Ara

Kastamonu’da Yoğun Kar Ulaşımı Etkiledi

Kastamonu’da etkili olan yoğun kar yağışı kent genelinde hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı nedeniyle yollar beyaza bürünürken, Karayolları ekipleri ulaşımın açık kalması için çalışmalarını sürdürüyor. Bölgedeki kar yağışı özellikle Küre Dağları mevkiindeki ilçelerde yoğun şekilde hissediliyor.

Yollar Ağır Tonajlı Trafiğe Kapandı

Olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı kara yollarında ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor. Akşam saatleri itibarıyla kapatılan güzergahlar şunlar:

Devrekani-Çatalzeytin kara yolunun 7-23. kilometreleri, Abana-Isırganlık karayolunun 2-21. kilometreleri ve İnebolu-Kastamonu kara yolunun İnebolu çıkışı ile Seydiler ilçesi arası ağır taşıt trafiğine kapatıldı. Yollarda görev yapan jandarma ekipleri, ağır tonajlı araçların geçişine izin vermiyor.

3 İlçede Eğitime Ara

Kar yağışı eğitim faaliyetlerini de etkiledi. Küre ve Şenpazar ilçelerinde 29 Aralık Pazartesi günü tüm kademelerde eğitime 1 gün süreyle ara verildi. İnebolu ilçesinde ise tüm köy okulları ile ilçe merkezine taşıma yoluyla giden öğrenciler ve pansiyonda yatılı olanlardan evci izinde olanlar için Pazartesi günü eğitime ara kararı alındı.

Vatandaşın Görüşü

Karabük’ten İnebolu ilçesine otobüsle seyahat eden Necati Kabataş, Seydiler girişinde otobüsün ilerleyemediğini belirterek, "Karabük’ten İnebolu ilçesine gidiyordum. Seydiler ilçesi girişinde kaldık. Çok kar varmış. Biz de şu an yolun açılmasını bekliyoruz. İnşallah açılır da gideriz. Jandarma ekiplerimiz beklememizi söyledi, biz de bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

KASTAMONU’DA ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI SEBEBİYLE BAZI YOLLAR AĞIR TONAJLI ARAÇ TRAFİĞİNE...

KASTAMONU’DA ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI SEBEBİYLE BAZI YOLLAR AĞIR TONAJLI ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI. KAR SEBEBİYLE 2 İLÇEDE TÜM KADEMELERDE, 1 İLÇEDE İSE TAŞIMALI EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ.

KASTAMONU’DA ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI SEBEBİYLE BAZI YOLLAR AĞIR TONAJLI ARAÇ TRAFİĞİNE...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehir'de Lapa Lapa Kar Görsel Şölen Oluşturdu
2
Çanakkale'de Mevsimin İlk Karı: Çan ve Bayramiç Beyaza Büründü
3
Beypazarı’nda Karla Kaplı Yılkı Atları Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu
4
Diyarbakır'da Ücretsiz Oyun Terapisi: 0-6 Yaş Otizm, Down ve DEHB'li Çocuklara Destek
5
Kastamonu’da Yoğun Kar: Ağır Tonajlı Araçlara Geçiş Yasağı, 3 İlçede Eğitim Ara
6
Muş’ta Sis ve Gün Batımı: Muş Ovası’nda Kartpostallık Manzaralar
7
Bolu'da Ani Kar Fırtınası: Vatandaşlar Şemsiyeyle Korunmaya Çalıştı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti