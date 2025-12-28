DOLAR
Eskişehir'de Lapa Lapa Kar Görsel Şölen Oluşturdu

Eskişehir'de akşam saatlerinde etkisini artıran lapa lapa kar, şehrin simge noktalarında görsel şölen oluşturdu; vatandaşlar bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 18:56
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 19:00
Akşam saatlerinde etkisini artıran kar, vatandaşları sokağa döktü

Eskişehir'de gün boyu aralıklarla süren hafif kar yağışı, akşam saatlerinde yerini lapa lapa yağışa bıraktı. Şehrin simge noktalarında oluşan beyaz örtü, etkileyici görüntüler ortaya çıkardı.

Soğuk hava rağmen dışarı çıkan çok sayıda kişi, ortaya çıkan görsel şöleni cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle kaydetti. Vatandaşlar, bu anları sosyal medyada paylaşmak için bol bol fotoğraf çektirdi.

Gün içerisinde hafif şekilde devam eden kar, akşamdan itibaren etkisini artırarak Eskişehir'de kış manzaralarının tadını çıkarma imkanı sundu. Kent sakinleri, beyaz örtü arasında kışın keyfini yaşadı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

