Eskişehir'de Lapa Lapa Kar Görsel Şölen Oluşturdu

Akşam saatlerinde etkisini artıran kar, vatandaşları sokağa döktü

Eskişehir'de gün boyu aralıklarla süren hafif kar yağışı, akşam saatlerinde yerini lapa lapa yağışa bıraktı. Şehrin simge noktalarında oluşan beyaz örtü, etkileyici görüntüler ortaya çıkardı.

Soğuk hava rağmen dışarı çıkan çok sayıda kişi, ortaya çıkan görsel şöleni cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle kaydetti. Vatandaşlar, bu anları sosyal medyada paylaşmak için bol bol fotoğraf çektirdi.

Gün içerisinde hafif şekilde devam eden kar, akşamdan itibaren etkisini artırarak Eskişehir'de kış manzaralarının tadını çıkarma imkanı sundu. Kent sakinleri, beyaz örtü arasında kışın keyfini yaşadı.

