Beypazarı’nda Karla Kaplı Yılkı Atları Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu

Beypazarı'nın 1650 rakımlı Karaşar, Nallıkaşı, Ahlatlık ve Burgaz bölgelerinde kar altındaki yılkı atları kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 17:58
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 17:58
Ankara’nın Beypazarı ilçesinde doğal yaşamdan kareler

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde karla kaplı yamaçlarda yürüyen yılkı atları, ziyaretçilere kartpostallık anlar yaşattı.

Karagöl yolu Burgaz geçidinde ve çevresinde gözlemlenen atlar, doğal yaşam alanlarında serbestçe dolaştı. Bölgedeki 1650 rakımlı Karaşar, Nallıkaşı, Ahlatlık ve Burgaz kesimlerinde görülen sürüler, kar manzarasıyla birlikte fotoğraf ve video meraklılarının ilgisini çekti.

Yılkı atlarını görenler, o anları cep telefonlarıyla kayıt altına alırken, kar altındaki yılkı atları ortaya çıkan görsellik sayesinde hayvan severlere unutulmaz kareler sundu.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

