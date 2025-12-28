Beypazarı’nda Karla Kaplı Yılkı Atları Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu
Ankara’nın Beypazarı ilçesinde doğal yaşamdan kareler
Ankara’nın Beypazarı ilçesinde karla kaplı yamaçlarda yürüyen yılkı atları, ziyaretçilere kartpostallık anlar yaşattı.
Karagöl yolu Burgaz geçidinde ve çevresinde gözlemlenen atlar, doğal yaşam alanlarında serbestçe dolaştı. Bölgedeki 1650 rakımlı Karaşar, Nallıkaşı, Ahlatlık ve Burgaz kesimlerinde görülen sürüler, kar manzarasıyla birlikte fotoğraf ve video meraklılarının ilgisini çekti.
Yılkı atlarını görenler, o anları cep telefonlarıyla kayıt altına alırken, kar altındaki yılkı atları ortaya çıkan görsellik sayesinde hayvan severlere unutulmaz kareler sundu.
