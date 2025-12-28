Muş’ta Sis ve Gün Batımı: Muş Ovası’nda Kartpostallık Manzaralar

Yoğun sis ile kızıl gün batımının buluştuğu görsel şölen

Muş’ta etkili olan yoğun sis, gün batımının kızıl, turuncu ve pembe tonlarıyla birleşerek Muş Ovası’nda adeta kartpostallık manzaralar oluşturdu. Bölgedeki atmosfer, günün son ışıklarıyla birlikte unutulmaz kareler sundu.

Ovada oluşan sis tabakası, gün batımının sıcak renkleriyle bütünleşirken, fabrika binaları ve kulübeler sisin üzerinde adeta yüzen nesneler gibi göründü. Alt kesimlerin yoğun sisle kaplanması ve üst bölgelerin gün batımının ışığıyla aydınlanması kompozisyona derinlik kazandırdı.

Bu nadiren rastlanan doğa olayı, Muş’ta yaşayanlara ve bölgeyi izleyenlere görsel bir şölen sundu; ortaya çıkan kareler ziyaretçilerin ilgisini çekti ve hayranlık uyandırdı.

