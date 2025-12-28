DOLAR
Muş’ta Sis ve Gün Batımı: Muş Ovası’nda Kartpostallık Manzaralar

Muş’ta yoğun sis, gün batımının turuncu ve pembe tonlarıyla birleşerek Muş Ovası’nda fabrika binaları ve kulübeler üzerinde kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 18:26
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 18:26
Yoğun sis ile kızıl gün batımının buluştuğu görsel şölen

Muş’ta etkili olan yoğun sis, gün batımının kızıl, turuncu ve pembe tonlarıyla birleşerek Muş Ovası’nda adeta kartpostallık manzaralar oluşturdu. Bölgedeki atmosfer, günün son ışıklarıyla birlikte unutulmaz kareler sundu.

Ovada oluşan sis tabakası, gün batımının sıcak renkleriyle bütünleşirken, fabrika binaları ve kulübeler sisin üzerinde adeta yüzen nesneler gibi göründü. Alt kesimlerin yoğun sisle kaplanması ve üst bölgelerin gün batımının ışığıyla aydınlanması kompozisyona derinlik kazandırdı.

Bu nadiren rastlanan doğa olayı, Muş’ta yaşayanlara ve bölgeyi izleyenlere görsel bir şölen sundu; ortaya çıkan kareler ziyaretçilerin ilgisini çekti ve hayranlık uyandırdı.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

