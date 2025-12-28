DOLAR
42,88 0%
EURO
50,49 0%
ALTIN
6.251,62 0%
BITCOIN
3.767.245,78 -0,35%

Abant’ta şambrel keyfi: Milli Park kayak pistine döndü

Abant Gölü Milli Parkı'nda kar kalınlığı 30 santimetreye ulaşırken, yerli ve yabancı turistler şambrel ve poşetlerle tepelerden kayıp eğlendi.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 18:01
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 18:43
Abant’ta şambrel keyfi: Milli Park kayak pistine döndü

Abant’ta şambrel keyfi: Milli Park kayak pistine döndü

Abant Gölü Milli Parkı, Bolu'da etkili olan kar yağışının ardından tamamen beyaza büründü. Hafta sonunu değerlendiren yerli ve yabancı turistler, göl çevresinde yürüyüş yapıp bol bol fotoğraf çekti.

Gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı milli parkta kartpostallık manzaralar oluşturdu. Kar kalınlığı yer yer 30 santimetreye ulaşırken, bölge hafta sonunda ziyaretçi akınına uğradı.

Şambrellerle, rampaları kayak pistine çevirdiler

Abant ile özdeşleşen şambrel geleneği bu kış sezonunda da renkli görüntüler sundu. Ziyaretçiler yanlarında getirdikleri şambrel ve poşetlerle tepelerden kayarak doyasıya eğlendi; bu anlar kameralara yansıdı.

"Kış mevsimini çok seviyoruz"

Ailesiyle birlikte karın tadını çıkarmak için milli parka gelen Melis, "Biz Boluluyuz ve kış mevsimini çok seviyoruz. Ailemle beraber buraya sezon içinde 3-4 defa geliyoruz. Gerçekten burası çok güzel, herkesin görmesi gerekir" dedi.

BOLU’NUN DOĞAL GÜZELLİKLERİYLE ÜNLÜ ABANT GÖLÜ MİLLİ PARKI, KAR YAĞIŞININ ARDINDAN TAMAMEN BEYAZA...

BOLU’NUN DOĞAL GÜZELLİKLERİYLE ÜNLÜ ABANT GÖLÜ MİLLİ PARKI, KAR YAĞIŞININ ARDINDAN TAMAMEN BEYAZA BÜRÜNDÜ. HAFTA SONU TATİLİNİ FIRSAT BİLEN YERLİ VE YABANCI TURİSTLER MİLLİ PARKA AKIN EDERKEN, YANLARINDA GETİRDİKLERİ ŞAMBREL VE POŞETLERLE KAYARAK KARIN TADINI ÇIKARDI.

BOLU’NUN DOĞAL GÜZELLİKLERİYLE ÜNLÜ ABANT GÖLÜ MİLLİ PARKI, KAR YAĞIŞININ ARDINDAN TAMAMEN BEYAZA...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehir'de Lapa Lapa Kar Görsel Şölen Oluşturdu
2
Çanakkale'de Mevsimin İlk Karı: Çan ve Bayramiç Beyaza Büründü
3
Beypazarı’nda Karla Kaplı Yılkı Atları Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu
4
Diyarbakır'da Ücretsiz Oyun Terapisi: 0-6 Yaş Otizm, Down ve DEHB'li Çocuklara Destek
5
Kastamonu’da Yoğun Kar: Ağır Tonajlı Araçlara Geçiş Yasağı, 3 İlçede Eğitim Ara
6
Muş’ta Sis ve Gün Batımı: Muş Ovası’nda Kartpostallık Manzaralar
7
Bolu'da Ani Kar Fırtınası: Vatandaşlar Şemsiyeyle Korunmaya Çalıştı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti