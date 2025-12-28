Abant’ta şambrel keyfi: Milli Park kayak pistine döndü

Abant Gölü Milli Parkı, Bolu'da etkili olan kar yağışının ardından tamamen beyaza büründü. Hafta sonunu değerlendiren yerli ve yabancı turistler, göl çevresinde yürüyüş yapıp bol bol fotoğraf çekti.

Gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı milli parkta kartpostallık manzaralar oluşturdu. Kar kalınlığı yer yer 30 santimetreye ulaşırken, bölge hafta sonunda ziyaretçi akınına uğradı.

Şambrellerle, rampaları kayak pistine çevirdiler

Abant ile özdeşleşen şambrel geleneği bu kış sezonunda da renkli görüntüler sundu. Ziyaretçiler yanlarında getirdikleri şambrel ve poşetlerle tepelerden kayarak doyasıya eğlendi; bu anlar kameralara yansıdı.

"Kış mevsimini çok seviyoruz"

Ailesiyle birlikte karın tadını çıkarmak için milli parka gelen Melis, "Biz Boluluyuz ve kış mevsimini çok seviyoruz. Ailemle beraber buraya sezon içinde 3-4 defa geliyoruz. Gerçekten burası çok güzel, herkesin görmesi gerekir" dedi.

BOLU’NUN DOĞAL GÜZELLİKLERİYLE ÜNLÜ ABANT GÖLÜ MİLLİ PARKI, KAR YAĞIŞININ ARDINDAN TAMAMEN BEYAZA BÜRÜNDÜ. HAFTA SONU TATİLİNİ FIRSAT BİLEN YERLİ VE YABANCI TURİSTLER MİLLİ PARKA AKIN EDERKEN, YANLARINDA GETİRDİKLERİ ŞAMBREL VE POŞETLERLE KAYARAK KARIN TADINI ÇIKARDI.