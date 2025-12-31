DOLAR
Abaş Köyü'nde Muhtarlar Toplandı: 30 Köy ve 4 Mahalle Temsilcisi Katıldı

Abaş Köyü'nde düzenlenen aylık muhtarlar toplantısına 30 köy muhtarı, 4 mahalle muhtarı, Kaymakam İsmail Tosun ve Belediye Başkanı Necati Kulik katıldı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 17:54
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 17:54
Aylık toplantı Abaş Köyü Muhtarı Şaban Yeşil ev sahipliğinde gerçekleşti

Kütahya’nın Aslanapa ilçesine bağlı Abaş köyünde muhtarlar aylık toplantıda bir araya geldi. Abaş Köyü Muhtarı Şaban Yeşilin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya 30 köy muhtarı ve 4 mahalle muhtarı katıldı.

Toplantıya Aslanapa Kaymakamı İsmail Tosun ile Aslanapa Belediye Başkanı Necati Kulik de iştirak etti. Kaymakam İsmail Tosun, muhtarların görev yaptıkları köy ve mahallelerde devletin temsilcisi olduğunu belirterek, muhtarlarla yapılan istişarelerin hizmetlerin etkinliği açısından önemli olduğunu ifade etti.

Aslanapa Belediye Başkanı Necati Kulik ise ilçede yürütülen çalışmalar ve yapılan yatırımlar hakkında muhtarlara bilgi verdi. Kulik, muhtarlarla iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Ev sahibi Abaş Köyü Muhtarı Şaban Yeşil, toplantıya katılan Kaymakam İsmail Tosun, Belediye Başkanı Necati Kulik ve tüm muhtarlara teşekkür etti.

Toplantıya ayrıca Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erkan Sağlam ile İhlas Haber Ajansı’ndan Hüseyin Efe de katıldı.

Program, muhtarların görüş ve taleplerini dile getirmesinin ardından sona erdi.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

