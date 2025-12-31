Abaş Köyü'nde Muhtarlar Toplandı: 30 Köy ve 4 Mahalle Temsilcisi Katıldı

Aylık toplantı Abaş Köyü Muhtarı Şaban Yeşil ev sahipliğinde gerçekleşti

Kütahya’nın Aslanapa ilçesine bağlı Abaş köyünde muhtarlar aylık toplantıda bir araya geldi. Abaş Köyü Muhtarı Şaban Yeşilin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya 30 köy muhtarı ve 4 mahalle muhtarı katıldı.

Toplantıya Aslanapa Kaymakamı İsmail Tosun ile Aslanapa Belediye Başkanı Necati Kulik de iştirak etti. Kaymakam İsmail Tosun, muhtarların görev yaptıkları köy ve mahallelerde devletin temsilcisi olduğunu belirterek, muhtarlarla yapılan istişarelerin hizmetlerin etkinliği açısından önemli olduğunu ifade etti.

Aslanapa Belediye Başkanı Necati Kulik ise ilçede yürütülen çalışmalar ve yapılan yatırımlar hakkında muhtarlara bilgi verdi. Kulik, muhtarlarla iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Ev sahibi Abaş Köyü Muhtarı Şaban Yeşil, toplantıya katılan Kaymakam İsmail Tosun, Belediye Başkanı Necati Kulik ve tüm muhtarlara teşekkür etti.

Toplantıya ayrıca Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erkan Sağlam ile İhlas Haber Ajansı’ndan Hüseyin Efe de katıldı.

Program, muhtarların görüş ve taleplerini dile getirmesinin ardından sona erdi.

