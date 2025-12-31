Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'tan GAMER'de Yılbaşı Denetimi

GAMER'de yılbaşı hazırlıkları yerinde incelendi

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir ve İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz ile birlikte Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ni (GAMER) ziyaret ederek yılbaşı gecesi için alınan tedbirleri denetledi.

Vali Aksoy yetkililerden detaylı bilgi alıp, yürütülen çalışmaları yerinde inceledi ve koordinasyon sürecini değerlendirdi.

'Vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yılbaşını geçirmeleri için tüm tedbirleri en üst seviyede almış bulunmaktayız. İl genelinde güvenlik güçlerimiz ve tüm ilgili kurumlarımızla koordineli bir şekilde çalışarak olası sorunların önüne geçmek için hazırlıklarımızı tamamladık. Amacımız herkesin yeni yıla sağlıklı, mutlu ve güvenli bir şekilde girmesini sağlamaktır. Bu vesileyle görev başındaki tüm personelimize teşekkür ediyor ve sorunsuz bir yılbaşı gecesi diliyorum.'

Vali Aksoy ayrıca görevlilere başarılar dileyip yeni yıllarını kutladı.

GÜVENLİK VE ACİL DURUMLAR KOORDİNASYON MERKEZİNİ (GAMER) ZİYARET EDEN VALİ HÜSEYİN AKSOY, GÖREVLİLERE BAŞARILAR DİLEYİP YENİ YILLARINI KUTLADI.