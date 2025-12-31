DOLAR
Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'tan GAMER'de Yılbaşı Denetimi

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, GAMER'i ziyaret ederek yılbaşı tedbirlerini denetledi; yetkililere başarı dileyip görevli personele teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 20:00
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 20:00
GAMER'de yılbaşı hazırlıkları yerinde incelendi

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir ve İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz ile birlikte Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ni (GAMER) ziyaret ederek yılbaşı gecesi için alınan tedbirleri denetledi.

Vali Aksoy yetkililerden detaylı bilgi alıp, yürütülen çalışmaları yerinde inceledi ve koordinasyon sürecini değerlendirdi.

'Vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yılbaşını geçirmeleri için tüm tedbirleri en üst seviyede almış bulunmaktayız. İl genelinde güvenlik güçlerimiz ve tüm ilgili kurumlarımızla koordineli bir şekilde çalışarak olası sorunların önüne geçmek için hazırlıklarımızı tamamladık. Amacımız herkesin yeni yıla sağlıklı, mutlu ve güvenli bir şekilde girmesini sağlamaktır. Bu vesileyle görev başındaki tüm personelimize teşekkür ediyor ve sorunsuz bir yılbaşı gecesi diliyorum.'

Vali Aksoy ayrıca görevlilere başarılar dileyip yeni yıllarını kutladı.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

ÇOK OKUNAN HABERLER

