Artvin'de Çığ Faciası: Cansız Bedeni Bulunan Çoban Suat Temel

Artvin Ardanuç Aksu Yaylası'ndaki çığda cansız bedeni bulunan çobanın Suat Temel olduğu belirlendi; iki çobanın aranması hava koşulları nedeniyle ertelendi.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 19:21
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 19:21
Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Zekerya köyü Aksu Yaylası'nda meydana gelen çığ faciasında, arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucu kar altından çıkarılan çobanın kimliği tespit edildi.

Kimlik ve Arama Çalışmaları

Bölgede yürütülen çalışmalar sonucunda cansız bedeni bulunan çobanın Ardanuç ilçesi sakinlerinden Suat Temel olduğu öğrenildi.

Çığ altında kaldığı değerlendirilen diğer 2 çobana ulaşmak için yürütülen arama çalışmaları, hava koşulları ve yeni çığ riski nedeniyle durduruldu. Yetkililer, çalışmaların yarın sabah saatlerinde yeniden başlayacağını bildirdi.

