Artvin'de Çığ Faciası: Cansız Bedeni Bulunan Çoban Suat Temel

Artvin'de Çığ Faciası: Cansız Bedeni Bulunan Çobanın Kimliği Belirlendi

Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Zekerya köyü Aksu Yaylası'nda meydana gelen çığ faciasında, arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucu kar altından çıkarılan çobanın kimliği tespit edildi.

Kimlik ve Arama Çalışmaları

Bölgede yürütülen çalışmalar sonucunda cansız bedeni bulunan çobanın Ardanuç ilçesi sakinlerinden Suat Temel olduğu öğrenildi.

Çığ altında kaldığı değerlendirilen diğer 2 çobana ulaşmak için yürütülen arama çalışmaları, hava koşulları ve yeni çığ riski nedeniyle durduruldu. Yetkililer, çalışmaların yarın sabah saatlerinde yeniden başlayacağını bildirdi.

SUAT TEMEL