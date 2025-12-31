Diyarbakır'da Kar Felç: İki Gündür Ulaşım Durdu

Diyarbakır'da İki Gündür Süren Kar Yağışı Ulaşımı Aksattı

Diyarbakır kent merkezinde iki gündür aralıksız devam eden yoğun kar yağışı, şehir genelinde ulaşımı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle birçok cadde ve sokakta trafik neredeyse durma noktasına geldi.

Toplu Taşıma ve Özel Araçlarda Aksamalar

Toplu taşıma ve özel araçlar yollarda kaldı; kayganlaşan zemin ve düşen görüş mesafesi sürücülere zor anlar yaşattı. Bazı noktalarda uzun araç kuyrukları oluştu, seferlerde kesintiler görüldü.

Vatandaşlar Mağdur, Yetkililer Uyarıyor

Ulaşımda yaşanan aksaklıklar nedeniyle vatandaşlar mağdur olurken, yetkililer sürücüleri zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı. Ekipler ise kapanan yolları açmak ve güvenliği sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

