DOLAR
42,95 -0,06%
EURO
50,51 -0,06%
ALTIN
5.975,24 0,44%
BITCOIN
3.773.745,19 0,05%

Diyarbakır'da Kar Felç: İki Gündür Ulaşım Durdu

Diyarbakır'da iki gündür süren yoğun kar yağışı ulaşımı felç etti; ana arterler kapandı, toplu taşımada aksamalar yaşandı, yetkililer uyarıyor.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 21:15
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 21:31
Diyarbakır'da Kar Felç: İki Gündür Ulaşım Durdu

Diyarbakır'da İki Gündür Süren Kar Yağışı Ulaşımı Aksattı

Diyarbakır kent merkezinde iki gündür aralıksız devam eden yoğun kar yağışı, şehir genelinde ulaşımı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle birçok cadde ve sokakta trafik neredeyse durma noktasına geldi.

Toplu Taşıma ve Özel Araçlarda Aksamalar

Toplu taşıma ve özel araçlar yollarda kaldı; kayganlaşan zemin ve düşen görüş mesafesi sürücülere zor anlar yaşattı. Bazı noktalarda uzun araç kuyrukları oluştu, seferlerde kesintiler görüldü.

Vatandaşlar Mağdur, Yetkililer Uyarıyor

Ulaşımda yaşanan aksaklıklar nedeniyle vatandaşlar mağdur olurken, yetkililer sürücüleri zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı. Ekipler ise kapanan yolları açmak ve güvenliği sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

DİYARBAKIR’DA İKİ GÜNDÜR ARALIKSIZ DEVAM EDEN YOĞUN KAR YAĞIŞI, KENT GENELİNDE ULAŞIMI OLUMSUZ...

DİYARBAKIR’DA İKİ GÜNDÜR ARALIKSIZ DEVAM EDEN YOĞUN KAR YAĞIŞI, KENT GENELİNDE ULAŞIMI OLUMSUZ ETKİLEDİ. KAR YAĞIŞI NEDENİYLE BİRÇOK ANA ARTER VE ARA SOKAKTA TRAFİK DURMA NOKTASINA GELİRKEN, TOPLU TAŞIMA VE ÖZEL ARAÇLAR YOLLARDA KALDI.

DİYARBAKIR’DA İKİ GÜNDÜR ARALIKSIZ DEVAM EDEN YOĞUN KAR YAĞIŞI, KENT GENELİNDE ULAŞIMI OLUMSUZ...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çermik'te 3. Etap TOKİ Konutlarının Yeri Belirlendi
2
Diyarbakır'da Kar Felç: İki Gündür Ulaşım Durdu
3
Bitlis'te Yoğun Kar ve Tipi Ulaşımı Aksattı
4
Köyceğiz'de Sandras Dağı Beyaza Büründü: Yükseklerde Kar Yağışı
5
Yoğun Kar: Bingöl-Diyarbakır Karayolu Tır Trafiğine Kapandı
6
Eskişehir'de Eksi 7 Derecede Kestane Mesaisi
7
Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'tan GAMER'de Yılbaşı Denetimi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları