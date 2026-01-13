ABD'den Sinop'a Yerleşen Craig Burns: 'Türk Yemekleri Çok Güzel ve Zengin'

Los Angeles'tan Sinop'a uzanan yaşam: doğa, kültür ve sakinlik

Craig Burns, 75 yaşında, ABD'nin Los Angeles kentinden Türkiye'ye taşındı ve Sinop'ta yaşamaya başladı. Kentin doğal yapısı, kültürel zenginliği ve sakin yaşam tarzı onu etkiledi.

Arife Üçüncüoğlu Burns ile yaşayan Burns, Sinop'a yıllardır geldiğini ve her gelişinde kente olan sevgisinin arttığını ifade etti.

"Sinop çok güzel ve çok doğal bir kent. Eşimi burada buldum. Eşimi bulmadan önce de Sinop’a sık sık geliyordum. Los Angeles çok kalabalık, trafik çok yoğun. Orada setlerde çalıştım ve birçok insanla tanıştım. Sinop ise bunun tam tersi; daha sakin, daha huzurlu. Burayı çok seviyorum" dedi.

Günlük yaşamında yapay zeka projeleri üzerine çalıştığını söyleyen Burns, bilgisayar başında geçirdiği günlerini ve planlarını anlattı: "Sabah kahvemi içtikten sonra günün büyük bölümünü bilgisayar başında geçiriyorum. Yapay zeka kullanarak projeler üretiyorum. Seyahat acenteleriyle çalışmaya başlayacağız, onlar için içerikler hazırlıyorum".

Türk mutfağına olan hayranlığını vurgulayan Burns, yöresel lezzetlere ayrı bir parantez açtı: "Sinop mantısını özellikle cevizli olanını çok seviyorum. Yoğurtlusu da çok güzel. Hamsiyi tek tek yemeyi seviyorum. Amerika’da hamsiler genellikle kutulanmış şekilde satılıyor ama Sinop’taki hamsiler çok daha lezzetli. Amerika ile Türkiye’yi karşılaştıramayız. Türk yemekleri çok güzel ve çok zengin".

Türk insanının misafirperverliğini de anlatan Burns, kültürel farklılıklara değindi: "Amerikalıların ve Türklerin kültürleri farklı. Amerikalılar daha kolay iletişim kurabiliyor ancak Türkler ilk başta biraz daha temkinli olabiliyor. Sonrasında ise çok daha sıcak, samimi ve insancıl oluyorlar. Türkler gerçekten çok misafirperver".

Kentin tarihi dokusuna dikkat çeken Burns, Sinop'un tarihine dair gözlemlerini paylaştı: "Sinop’un tarihi çok eski. Karadeniz’in başlangıcının Sinop olduğunu düşünüyorum. Herkesin gelip bu tarihi görmesi lazım. Özellikle Sinop Cezaevi mutlaka görülmeli".

Arife Üçüncüoğlu Burns ise çiftin 2021 yılının sonlarında Sinop'a geldiklerini ve 2022 yılında tamamen taşındıklarını belirtti.

