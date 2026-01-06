Abdülhamit Han Köprülü Kavşağı’nda Geri Sayım: Mart Ayında Açılışa Hazırlık

Abdülhamit Han Köprülü Kavşağı’nda geri sayım başladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen Abdülhamit Han Köprülü Kavşağı projesinde çalışmalar, kavşak alanına yerleştirilen dijital ekranlar aracılığıyla vatandaşlara anlık olarak aktarılıyor. Ekranlarda projeyle ilgili geri sayım yer alırken, sürücüler ve bölge sakinleri projenin tamamlanma sürecini gün gün takip edebiliyor.

Geri sayım ekranlarıyla şeffaf bilgi

Kavşak çevresine konulan dijital panolar, çalışmalara ilişkin zaman çizelgesini ve güncel durum bilgisini belediye tarafından şeffaf şekilde sunuyor. Bu uygulama, bölge halkının ve araç kullanıcılarının projenin bitiş tarihine ilişkin bilgiye kolay erişmesini sağlıyor.

Projenin amacı ve bağlantılar

Abdülhamit Han ve Karataş bölgelerindeki trafik yoğunluğunu azaltmayı hedefleyen proje, kentin önemli ulaşım akslarından biri olan O-54 Çevre Yolu bağlantısını güçlendirecek. Büyükşehir Belediyesi, projenin Mart ayında hizmete açılmasını planlıyor. Proje, Türkiye’nin en büyük ilçeleri arasında yer alan Şahinbey ilçesinde ulaşımı rahatlatacak.

Teknik detaylar ve kapasite artışı

Çalışmalar kapsamında mevcut menfez genişletilirken, bölgeye ikinci bir köprülü kavşak da inşa ediliyor. Proje, toplam 6 kilometrelik yeni yol yapımını kapsıyor; ana güzergah ve bağlantı yolları asfaltlanarak hizmete sunulacak. Mevcut menfezin yanına inşa edilecek ikinci köprülü kavşağın ölçüleri 15 metre genişlik, 45,55 metre uzunluk ve 6,60 metre yükseklik olarak planlandı.

Altyapı, güvenlik ve çevre düzenlemeleri

Proje kapsamında 4 kollu kavşak bağlantısı yapılacak, çevre yolundaki mevcut menfezler uzatılarak kapasite artırılacak. Çalışmalar süresince mevcut elektrik ve doğalgaz hatları deplase edilirken, kaldırım ve orta refüj imalatları da gerçekleştiriliyor. Yaya ve araç korkulukları, trafik işaretlemeleri, altyapı ve drenaj sistemleri tamamlanarak güvenli ve konforlu bir ulaşım hedefleniyor.

Yol aydınlatma tesisatının kurulmasıyla sürüş güvenliği artırılacak; asfalt ve yol çizgi imalatlarının ardından bölgede geniş kapsamlı peyzaj çalışmaları yapılacak.

Beklenen etkiler

Projenin tamamlanmasıyla kent içi trafik akışı rahatlayacak ve alternatif güzergah imkanları artacak. Yaklaşık 500 bin kişiyi doğrudan ilgilendiren Abdülhamit Han Köprülü Kavşağı, bölgedeki ulaşım yükünü önemli ölçüde azaltması bekleniyor. Dijital ekranlardaki geri sayım sistemi ise vatandaşlara çalışmaların ne zaman tamamlanacağına dair anlık ve şeffaf bilgi sunuyor; köprülü kavşağın hizmete girmesiyle bölgede yeni bir ulaşım dönemi başlayacak.

