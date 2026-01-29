Siirt’te 'İlk Öğretmenim Ailem' ve 'Çocuklar Güvende' uygulamaları tanıtıldı

Güres Caddesi'nde stantla vatandaşlara anlatıldı

Siirt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın geliştirdiği "İlk Öğretmenim Ailem" ve "Çocuklar Güvende" siteleri ile mobil uygulamalarını vatandaşlara anlattı.

Tanıtım etkinliği, şehrin işlek Güres Caddesi'nde kurulan stantta gerçekleştirildi. Amaç, ailelerin ve çocukların bu uygulamalar hakkında bilgilendirilmesi ve güvenlik ile gelişim konularında rehberlik sağlanması olarak açıklandı.

Siirt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sabri Sidar, "Çocukların güvenliğini korumak, ailelere ve çocuklara rehberlik etmek maksadıyla \"Çocuklar Güvende Platformu\" kurulduğunu" söyledi. Sidar, platformun ilde tanıtımını yapmak maksadıyla ebeveyn ve çocuklara uygulamanın tanıtımını gerçekleştirdiklerini belirterek, uygulamanın amaçlarından bir tanesinin çocukların fiziksel, cinsel istismar, zorbalığa karşı bildirim yapabilecekleri bir platform olduğunu ifade etti.

Sidar ayrıca, "Bu platformla da yeni doğan çocuklarımızın gelişim süreçlerine katkıda bulunacak iyi uygulama örnekleri, ailelere rehberlik edecek çalışmaların yer aldığı bir platform. Bakanlığımızın uygulamaya koyduğu bu iki platformu tanıtmak maksadıyla şehrimizin işlek Güres Caddesi’nde standımızı kurduk. Standımıza ilgi bir hayli yoğundu" dedi.

Etkinliğe katılan vatandaş Akif Erdoğan, uygulama hakkında bilgi alıp çocuklarıyla paylaşacağını söyleyerek, "Çocuklar da takip edecek, inşallah işe yarar. Çocuklarımız okursa daha iyi yetişir, daha güvenli olur" ifadelerini kullandı.

