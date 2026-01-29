Siirt’te 'İlk Öğretmenim Ailem' ve 'Çocuklar Güvende' Uygulamaları Tanıtıldı

Siirt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Güres Caddesi'nde stant kurarak 'İlk Öğretmenim Ailem' ve 'Çocuklar Güvende' uygulamalarını vatandaşlara tanıttı.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 18:26
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 19:01
Siirt’te 'İlk Öğretmenim Ailem' ve 'Çocuklar Güvende' Uygulamaları Tanıtıldı

Siirt’te 'İlk Öğretmenim Ailem' ve 'Çocuklar Güvende' uygulamaları tanıtıldı

Güres Caddesi'nde stantla vatandaşlara anlatıldı

Siirt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın geliştirdiği "İlk Öğretmenim Ailem" ve "Çocuklar Güvende" siteleri ile mobil uygulamalarını vatandaşlara anlattı.

Tanıtım etkinliği, şehrin işlek Güres Caddesi'nde kurulan stantta gerçekleştirildi. Amaç, ailelerin ve çocukların bu uygulamalar hakkında bilgilendirilmesi ve güvenlik ile gelişim konularında rehberlik sağlanması olarak açıklandı.

Siirt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sabri Sidar, "Çocukların güvenliğini korumak, ailelere ve çocuklara rehberlik etmek maksadıyla \"Çocuklar Güvende Platformu\" kurulduğunu" söyledi. Sidar, platformun ilde tanıtımını yapmak maksadıyla ebeveyn ve çocuklara uygulamanın tanıtımını gerçekleştirdiklerini belirterek, uygulamanın amaçlarından bir tanesinin çocukların fiziksel, cinsel istismar, zorbalığa karşı bildirim yapabilecekleri bir platform olduğunu ifade etti.

Sidar ayrıca, "Bu platformla da yeni doğan çocuklarımızın gelişim süreçlerine katkıda bulunacak iyi uygulama örnekleri, ailelere rehberlik edecek çalışmaların yer aldığı bir platform. Bakanlığımızın uygulamaya koyduğu bu iki platformu tanıtmak maksadıyla şehrimizin işlek Güres Caddesi’nde standımızı kurduk. Standımıza ilgi bir hayli yoğundu" dedi.

Etkinliğe katılan vatandaş Akif Erdoğan, uygulama hakkında bilgi alıp çocuklarıyla paylaşacağını söyleyerek, "Çocuklar da takip edecek, inşallah işe yarar. Çocuklarımız okursa daha iyi yetişir, daha güvenli olur" ifadelerini kullandı.

SİİRT AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN "İLK ÖĞRETMENİM AİLEM" VE "ÇOCUKLAR...

SİİRT AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN "İLK ÖĞRETMENİM AİLEM" VE "ÇOCUKLAR GÜVENDE" SİTELERİ VE MOBİL UYGULAMALARI VATANDAŞLARA ANLATILDI.

SİİRT AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN "İLK ÖĞRETMENİM AİLEM" VE "ÇOCUKLAR...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
12 Yaşındaki Elif Dülger Lösemiyi Yendi — Salıpazarı'nın Umudu
2
Bilecik’te Sivil Trafik Denetimi: Bozüyük-Yalova Otobüsleri Kontrol Edildi
3
Siirt'te Karla Mücadelesi Aralıksız: 7/24 Ekipler Sahada
4
Araban'da Esnaf Odası Başkanı Ahmet Karakuş Güven Tazeledi
5
Posof Meslek Yüksekokulu'na Posoflu Müdür Temel İbrahim Oğuzhan Gökgöz
6
Antalya'da vasiyetle 10 yıllık fedakârlık: Yorgancı, engelli kızı evlat gibi büyüttü
7
DPÜ'de Uygulama ve Araştırma Merkezleri Müdürler Toplantısı — 2026 Planları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları