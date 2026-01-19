Malatya’da Yüzyılın Konut Projesiyle Yeni Dönem: Ölmeztoprak’ın Değerlendirmesi

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Malatya’da inşa edilecek 9 bin 659 konutun hak sahipleri kura ile belirlendi; Ölmeztoprak projeyi yeni dönem olarak nitelendirdi.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 15:45
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 15:45
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan Yüzyılın Konut Projesi kapsamında, Malatya’da inşa edilecek 9 bin 659 konutun hak sahipleri kura ile belirlendi. AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, bu sürecin Malatya’nın yeniden ayağa kalkması adına tarihi bir adım olduğunu vurguladı.

Projeyi hayata geçiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen Ev Sahibi Türkiye - Yüzyılın Konut Projesi çerçevesinde Türkiye genelinde 500 bin sosyal konutu kapsayan dev programın önemli bir aşaması daha Malatya’da tamamlandı. Kura çekimi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla gerçekleştirildi.

İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, dar gelirli vatandaşların güvenli ve huzurlu yuvalara kavuşmasının devletin temel önceliklerinden biri olduğunu belirtti. Kura çekimiyle birlikte binlerce ailenin ev sahibi olma hayaline bir adım daha yaklaştığını ve yeni konutların huzurun, bereketin ve birlikteliğin adresi olmasını temenni etti.

Valilikte kapsamlı koordinasyon toplantısı

Ölmeztoprak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile birlikte Malatya Valiliği’nde kapsamlı bir değerlendirme ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirdiklerini bildirdi. Toplantıda deprem sonrası yeniden imar, inşa ve ihya sürecinin tüm boyutlarıyla ele alındı; merkez ve ilçelerde ilan edilen rezerv alanlar, TOKİ eliyle yürütülen sosyal konut projeleri, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nün çalışmaları ile altyapı ve üstyapı uygulamaları masaya yatırıldı.

Her ilçenin ihtiyacı ayrı ayrı değerlendirildi

Deprem sonrası toparlanma sürecinde planlama, uygulama ve koordinasyonun eş zamanlı yürütülmesinin önemine dikkat çeken Ölmeztoprak, her ilçenin özel ihtiyaçlarının ve mahalle bazlı taleplerin detaylı şekilde istişare edildiğini belirtti. "Devletimizin tüm kurumlarıyla ortaya koyduğu güçlü eşgüdüm, Malatya’mızın daha sağlam, daha güvenli ve daha müreffeh bir yapıya kavuşma iradesinin en net göstergesidir" ifadelerini kullandı.

Gerçekleştirilen toplantıların, önümüzdeki döneme ilişkin şehircilik vizyonunun ve konut politikalarının daha etkin ve hızlı yürütülmesine önemli katkı sunduğunu vurgulayan Ölmeztoprak, sürecin kararlılıkla sürdürüleceğini, hak sahiplerinin süreci güvenle takip edebileceğini ve Malatya’nın geleceğinin sağlam temeller üzerine inşa edilmesi adına ortaya konan ortak iradenin hayırlara vesile olmasını diledi.

Milletvekili Ölmeztoprak son olarak, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürütülen TOKİ Sosyal Konut Projesi, Malatya’mızın konut ihtiyacına kalıcı ve güçlü bir çözüm sunmaktadır. Bu büyük vizyonun mimarı olan Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyoruz. Süreci yakından takip eden, Malatya’mızın ihtiyaçlarını sahada gözeten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’a ve bakanlık ekiplerine teşekkür ediyoruz" dedi.

