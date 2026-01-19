Arnavutköy’de Karla Kaplanan Sokak Kayak Pistine Döndü — Dronla Görüntülendi

Arnavutköy'de kar yağışı sonrası Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde çocuklar poşetlerle kayıp sokağı kayak pistine çevirdi; görüntüler dronla kaydedildi.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 16:11
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 16:11
Arnavutköy’de Karla Kaplanan Sokak Kayak Pistine Döndü — Dronla Görüntülendi

Arnavutköy’de Karla Kaplanan Sokak Kayak Pistine Döndü — Dronla Görüntülendi

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde çocuklar poşetlerle kaydı

İstanbul’da etkili olan kar yağışının ardından Arnavutköy'ün Mustafa Kemal Paşa Mahallesi beyaz örtüyle kaplandı. Mahalle sakinleri ve çocuklar, poşetlerle kayarak sokağı adeta bir kayak merkezine çevirdi.

Aileleriyle birlikte sokağa çıkan onlarca çocuk, karın keyfini doyasıya yaşadı. Yokuşta toplanan çocuklar, poşetleri kızak yerine kullanarak saatlerce kaydı; sokakta oluşan renkli görüntüler ise dron kamerasıyla görüntülendi.

10 yaşındaki Umut Ensar Kılıçsoy duygularını şöyle anlattı: “Burada poşetlerle kayıyoruz ve çok eğleniyoruz. Burada kayabileceğimizi bir arkadaşım söyledi. Biz de buraya geldik. Gerçekten çok eğlenceli”.

11 yaşındaki Yüsra Ecrin ise, “Burada kayıyoruz, kardan adam yapıyoruz ve çok eğleniyoruz. Arkadaşlarımla geldim. Bazen poşetle, bazen elimizde ne varsa onunla kayıyoruz. Poşetle kaymayı babamdan öğrendim, akşamları da ailemle gelip kayıyoruz” diye konuştu.

İSTANBUL’DA ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN ARNAVUTKÖY’DE MAHALLE SAKİNLERİ VE ÇOCUKLAR...

İSTANBUL’DA ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN ARNAVUTKÖY’DE MAHALLE SAKİNLERİ VE ÇOCUKLAR, POŞETLERLE KAYARAK SOKAĞI KAYAK MERKEZİNE ÇEVİRDİ. AİLELERİYLE BİRLİKTE SOKAĞA ÇIKAN ONLARCA ÇOCUK, KARIN KEYFİNİ DOYASIYA YAŞADI.

İSTANBUL’DA ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN ARNAVUTKÖY’DE MAHALLE SAKİNLERİ VE ÇOCUKLAR...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kastamonu'da Kediler Sırayla Karda Yürümeye Çalıştı
2
Sahara Geçidi'nde Çığ ve Tipi: Artvin-Ardahan Yolu Kapandı
3
Pazaryeri Emniyeti'nden Kapsamlı Denetim ve Dolandırıcılık Uyarısı
4
Çorum Belediyesi'nden Yarıyıl Tatili Etkinlikleri
5
Karaman'da Hayırsever 15 Bin Liralık Veresiye Defterini Kapattı
6
Çamlıhemşin'de Ruhsatsız Turizm İşletmecilerinden 'Yıkmayın' Protestosu
7
Koruyucu Aile Projesi: Bebek Kuruma Girmeden Sıcak Yuvaya Kavuştu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları