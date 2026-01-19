Arnavutköy’de Karla Kaplanan Sokak Kayak Pistine Döndü — Dronla Görüntülendi

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde çocuklar poşetlerle kaydı

İstanbul’da etkili olan kar yağışının ardından Arnavutköy'ün Mustafa Kemal Paşa Mahallesi beyaz örtüyle kaplandı. Mahalle sakinleri ve çocuklar, poşetlerle kayarak sokağı adeta bir kayak merkezine çevirdi.

Aileleriyle birlikte sokağa çıkan onlarca çocuk, karın keyfini doyasıya yaşadı. Yokuşta toplanan çocuklar, poşetleri kızak yerine kullanarak saatlerce kaydı; sokakta oluşan renkli görüntüler ise dron kamerasıyla görüntülendi.

10 yaşındaki Umut Ensar Kılıçsoy duygularını şöyle anlattı: “Burada poşetlerle kayıyoruz ve çok eğleniyoruz. Burada kayabileceğimizi bir arkadaşım söyledi. Biz de buraya geldik. Gerçekten çok eğlenceli”.

11 yaşındaki Yüsra Ecrin ise, “Burada kayıyoruz, kardan adam yapıyoruz ve çok eğleniyoruz. Arkadaşlarımla geldim. Bazen poşetle, bazen elimizde ne varsa onunla kayıyoruz. Poşetle kaymayı babamdan öğrendim, akşamları da ailemle gelip kayıyoruz” diye konuştu.

