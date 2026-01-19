Patnos'ta Kapanan Köy Yolları Yeniden Ulaşıma Açılıyor

Patnos’ta iki gün aralıklarla etkili olan kar yağışı sonucu kapanan köy yolları, İlçe Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açılıyor.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 15:43
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 15:53
Kar Yağışı ve Etkileri

Ağrı’nın Patnos ilçesinde iki gün aralıklarla etkili olan kar yağışı, özellikle kırsal ve yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkiledi. Yüksek rakımlı bölgelerde yer yer 1,5 ila 2 metreyi bulan kar kalınlığı nedeniyle birçok köy yolu ulaşıma kapandı.

Karla Mücadele Çalışmaları

Patnos İlçe Özel İdaresi ekipleri, köylerde yaşayan vatandaşların mağdur olmaması ve sağlık, gıda ile günlük ihtiyaçlarına ulaşabilmeleri için gece gündüz demeden karla mücadele çalışmalarını yürütüyor. Zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen iş makineleriyle yoğun mesai harcayan ekipler, kapanan yolları tek tek açarak köylerle ilçe merkezi arasındaki ulaşımı yeniden sağlıyor.

Uyarılar ve Tedbirler

Yetkililer, kar yağışının devam etmesi ihtimaline karşı ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu belirtirken, vatandaşlardan da zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları yönünde uyarıda bulundu. Patnos’ta karla mücadele çalışmaları, kış şartlarının olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla aralıksız devam ediyor.

