Kayıp Adliye Çalışanı Mustafa Uçar İçin 100 Kişilik Arama Zonguldak Alaplı'da 2. Gün

Kayıp adliye çalışanı Mustafa Uçar için 100 kişilik ekiple arama sürüyor

Zonguldakın Alaplı ilçesinde, ava gitmek üzere evinden çıkan ve bir daha haber alınamayan 31 yaşındaki Mustafa Uçar için yürütülen arama çalışmaları ikinci gününde devam ediyor. Kayıp adliye güvenlik görevlisi, Çengelli köyü Sindelli Mahallesinde ikamet ediyor ve Ereğli Adliyesinde görev yapıyordu.

Vali saha çalışmasını yerinde takip etti

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, arama kurtarma bölgesine giderek AFAD tarafından kurulan koordinasyon merkezinde yetkililerden bilgi aldı ve kayıp gencin ailesiyle görüştü. Vali Hacıbektaşoğlu, devletin tüm birimlerinin sahada olduğunu vurguladı.

Vali Hacıbektaşoğlu sahada yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Şu anda Alaplı Çengelli köyündeyiz. Saat 19.00 gibi 112’ye bir ihbar düştü. Mustafa Uçar isimli 31 yaşında bir genç kardeşimizin avdan dönmediği O saat itibariyle arama çalışmaları başladı. Başta AFAD ve diğer ekiplerimiz UMKE, Kızılay o saatten itibaren arama çalışmaları devam ediyor. Maalesef şu ana kadar yaklaşık belirlenen, gidebileceği güzergahlarda tabi ava gittiği, en son anneannesiyle görüştüğü eldeki bilgilere göre arkadaşlarıyla gittikleri av güzergahları, gidebilecekleri yerler, 10 kilometreye kadar aranan yerler var. Bütün ekipler sahada. Havadan insansız hava aracı talep ettik. Ancak bu havada görüntü alınamayacağı, yağışın devam ettiği ama bunun dışında AFAD’ın jandarmanın termal dronlarımız, sahada dronlarla arkadaşlarımız tüm teknik kabiliyetleri kullanabiliyorlar. İnşallah bir an önce kendisine ulaşılır."

Arama operasyonu ve kullanılan imkanlar

Başlatılan ve yaklaşık 23 saattir aralıksız devam eden operasyona AFAD, Jandarma, UMKE, Kızılay, Alaplı İtfaiyesi ve çok sayıda gönüllü katıldı. Ekipler, yoğun kar yağışı ve sarp arazi şartlarına rağmen 10 kilometrelik bir alanda hem karadan hem havadan tarama yapıyor.

Operasyonda termal kameralı dronlar aktif olarak kullanılıyor; bölge halkı da arama faaliyetlerine destek veriyor. Yetkililer, tüm teknik kabiliyetlerin seferber edildiğini bildiriyor.

Kayıp adliye çalışanı Mustafa Uçar’ı 100 kişilik ekip arıyor