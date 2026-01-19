Kop Dağı Geçidi ve Bayburt-Araklı Yolu Yoğun Kar Nedeniyle Ulaşıma Kapandı

Bayburt'ta yoğun kar ve tipi nedeniyle Kop Dağı Geçidi ile Bayburt-Araklı yolu ulaşıma kapatıldı; Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.