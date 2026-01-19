Kop Dağı Geçidi ve Bayburt-Araklı Yolu Yoğun Kar Nedeniyle Ulaşıma Kapandı

Kop Dağı Geçidi ve Bayburt-Araklı Yolu Ulaşıma Kapandı
Bayburt'ta etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi. Doğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan Kop Dağı Geçidi, olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapatıldı.
Yoğun kar birikintisi ve görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, Bayburt-Araklı yolu da güvenlik gerekçesiyle araç geçişlerine kapatıldı.
Karla Mücadele Çalışmaları ve Uyarılar
Karayolları ekipleri, yolların yeniden ulaşıma açılması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, sürücüleri zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları konusunda uyardı.
