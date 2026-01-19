Kop Dağı Geçidi ve Bayburt-Araklı Yolu Yoğun Kar Nedeniyle Ulaşıma Kapandı

Bayburt'ta yoğun kar ve tipi nedeniyle Kop Dağı Geçidi ile Bayburt-Araklı yolu ulaşıma kapatıldı; Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 15:45
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 15:46
Bayburt'ta etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi. Doğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan Kop Dağı Geçidi, olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Yoğun kar birikintisi ve görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, Bayburt-Araklı yolu da güvenlik gerekçesiyle araç geçişlerine kapatıldı.

Karla Mücadele Çalışmaları ve Uyarılar

Karayolları ekipleri, yolların yeniden ulaşıma açılması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, sürücüleri zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları konusunda uyardı.

