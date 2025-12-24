Adana Amerikan Adası'nda Kaçak Yapıların Yıkımı İkinci Günde

Adana'da Amerikan Adası'nda Kaçak Yapıların Yıkımı İkinci Günde Sürüyor

Göl Mahallesi Menderes Bulvarı'nda temizlik çalışmaları başladı

Adana'nın Merkez Çukurova ilçesi Göl Mahallesi Menderes Bulvarı'ndaki Amerikan Adası olarak bilinen bölgede, imar mevzuatına aykırı olduğu tespit edilen kaçak yapıların yıkımı ikinci gününde de devam ediyor.

Yıllardır tartışma konusu olan alanda, özellikle 'bici bici' gibi ürünlerin satılmasıyla bilinen işletmelere verilen sürenin dolmasının ardından başlatılan çalışmalarda, polis bugün bulvara giriş çıkışları tamamen kapattı.

Kepçeler, yıkımı yapılan iş yerlerinin molozlarını kamyonlara yüklerken, molozlar kamyonlarla adadan taşınıyor. Bir yandan da yıkım faaliyetleri sürüyor.

Kaçak yapıların kaldırılmasıyla birlikte Seyhan Baraj Gölü kıyısı uzun yıllar sonra temizlenerek aslına döndü. Bölgenin son hali drone ile görüntülendi.

Yıkım sürecinin devam edeceği ve gölün etrafının tamamen temizleneceği öğrenildi.

