Adana'da 17 Yaşındaki Lise Öğrencisi Kendi Kök Hücreleriyle Lenf Kanserini Yendi

Adana'da 17 yaşındaki Mehmet Çağrı Kandemir, kendi kök hücreleriyle tedavi edilip nüks sonrası nakille hayata tutundu; eğitimine dönmeyi hedefliyor.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 09:35
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 09:35
Mehmet Çağrı Kandemir, Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'ndeki Piri Reis Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi, 2024 yılı Kasım ayında boynunda oluşan şişlik şikâyetiyle hastaneye başvurdu. Şişlik ilk etapta yağ bezesi sanıldı; yapılan biyopsi sonucu lenf kanseri teşhisi konuldu.

Kandemir, yaklaşık bir yıl eğitimine ara vererek yoğun bir tedavi sürecine girdi. Doktorları önce kurtarma tedavisi kapsamında kemoterapi uyguladı. Bu süreçte kendisinden kök hücre toplanarak saklandı.

Tedavi süreci ve nüks

Kemoterapi yaklaşık 7 ay sürdü ve Kandemir’in hastalığı iyileştiği bildirildi. Ancak iki ay sonra yapılan kontrollerde hastalık yeniden nüksetti. Daha önce toplanan kök hücreler tekrar vücuduna nakledildi ve Kandemir bu müdahale sayesinde hayata tutundu.

Kandemir yaşadıklarını şöyle anlattı: "Boynumda bir şişlik oluşmuştu. Önce yağ bezesi dendi. Sonra biyopsi yapıldı ve kanser olduğumu öğrendim. Uzun süre tedavi gördüm. Hastalığı atlattığım söylendi ama iki ay sonra tekrar etti. Daha önce toplanan kök hücrelerim bana geri verildi ve bu sayede kurtuldum"

Gelecek hedefi

Süreçte en büyük şansının kendi iliğinin kullanılması olduğunu belirten Kandemir, "Normalde başkasından alınan iliğin tutması daha zor bir süreç. Benim kendi iliğim kullanıldığı için toparlanmam daha kolay oldu. Doktorum olmasaydı çok daha ağır bir süreç yaşayabilirdim" dedi.

Tedaviye olumlu yanıt veren Kandemir, yeniden sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, en büyük hayalinin eğitime devam edip üniversite sınavına hazırlanmak olduğunu sözlerine ekledi.

