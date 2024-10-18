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Adana'da 3. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı Devam Ediyor

Adana'da düzenlenen fuar, doğal taş ve tespih meraklılarını buluşturuyor. Katılımcı sayısı artması bekleniyor.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 17:56
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 18:04
Adana'da 3. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı Devam Ediyor

Adana'da 3. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı

Adana Valiliği'nin himayesinde düzenlenen 3. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı, TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde devam ediyor. Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen fuara ilginin oldukça yüksek olduğu ifade ediliyor.

Tesbihçiler Federasyonu'ndan Açıklama

Türkiye Tesbihçiler Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu Başkanı Rezan Yılmaz, fuara geçen yıl 143 bin civarında ziyaretçi geldiğini belirterek, bu yıl daha fazla katılım beklediklerini söyledi: "Hem doğal taş hem tespihe olan ilgi her geçen gün daha da fazlalaşıyor. Bu sene 200-210 bin bandında ziyaretçi bekliyoruz."

Lezzet Festivali ile Birlikte Yoğun İlgi

Tespih ustası Murat Ongun, fuarın, bu yıl Uluslararası Adana Lezzet Festivali ile aynı tarihlere denk gelmesinin katılımcı sayısını artıracağını düşündüğünü ifade etti. Ongun, "Şu anda zaten bir yoğunluk var. Lezzet festivalinin yoğunluğu artıracağına inanıyoruz. Çünkü oraya gelenler mutlaka bizim fuarımızı ziyarete geliyorlar." dedi.

Katılımcı Sayısında Artış Beklentisi

Tespih ustası Kadir Türkmen, fuarın Türkiye'deki en büyük organizasyon olduğunu vurguladı. Kayseri'den katılan Anıl Koltuk ise, "İlk gün güzeldi. Bugün ikinci günümüz ve güzel geçiyor. Bayağı katılımcı var. Ürünlerimizi sergiledik. Memnun kalırsak inşallah her sene devamlı katılmayı düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Fuar, 20 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.

Adana Valiliği himayesinde TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "3....

Adana Valiliği himayesinde TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "3. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı" sürüyor.

Adana Valiliği himayesinde TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "3....

Adana Valiliği himayesinde TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "3. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı" sürüyor.

Adana Valiliği himayesinde TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "3....

Adana Valiliği himayesinde TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "3. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı" sürüyor.

Adana Valiliği himayesinde TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "3....

Adana Valiliği himayesinde TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "3. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı" sürüyor.

Adana Valiliği himayesinde TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "3....

Adana Valiliği himayesinde TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "3. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı" sürüyor.

Adana Valiliği himayesinde TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "3....

Adana Valiliği himayesinde TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "3. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı" sürüyor.

Adana Valiliği himayesinde TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "3....

Adana Valiliği himayesinde TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "3. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı" sürüyor.

Adana Valiliği himayesinde TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "3....

Adana Valiliği himayesinde TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "3. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı" sürüyor.

Adana Valiliği himayesinde TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "3....

Adana Valiliği himayesinde TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "3. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı" sürüyor.

Adana Valiliği himayesinde TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "3....

Adana Valiliği himayesinde TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "3. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı" sürüyor.

Adana Valiliği himayesinde TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "3....

Adana Valiliği himayesinde TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "3. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı" sürüyor.

Adana Valiliği himayesinde TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "3....

Adana Valiliği himayesinde TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "3. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı" sürüyor.

Adana Valiliği himayesinde TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "3....

Adana Valiliği himayesinde TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "3. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı" sürüyor.

Adana Valiliği himayesinde TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "3....

Adana Valiliği himayesinde TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "3. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı" sürüyor.

Adana Valiliği himayesinde TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "3....

Adana Valiliği himayesinde TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "3. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı" sürüyor.

Adana Valiliği himayesinde TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "3....

Adana Valiliği himayesinde TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "3. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı" sürüyor.

Adana Valiliği himayesinde TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "3....

Adana Valiliği himayesinde TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "3. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı" sürüyor.

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