Adana'da Arazi Çöplüğe Döndü: Belediyeden de Çöp İddiası

Adana merkezinde bulunan bir boş arazi, çevre kirliliği ve artan atık dökümleri nedeniyle tepkilere yol açıyor. Bölge sakinleri, alanın adeta çöplük haline geldiğini ve bunun hem görüntü kirliliği hem de halk sağlığı açısından risk oluşturduğunu vurguluyor.

Atıkların boyutu ve etkileri

Merkez Seyhan ilçesinin Gülbahçesi ve Yenidam Mahalleleri'ne bitişik bölgede bulunan geri dönüşüm tesislerinin, atıkları yol kenarlarına attığı öne sürüldü. Şakirpaşa Havalimanı’nın hemen yanında bulunan boş arazide biriken çöplerin başında plastik, ambalaj, evsel atıklar ve inşaat molozları geliyor. Özellikle sıcak dönemlerde kötü kokunun yoğunlaştığı, alanın farklı noktalarında atık yığınlarının biriktiği kaydedildi.

Vatandaşlar, alandaki birikimin haşere ve kemirgen riskini artırdığını, bunun da kamu sağlığı için tehlike oluşturduğunu belirtiyor. Ayrıca, çekim sırasında bir iş makinesinin alana çöp döküp ayrılması dikkat çekti.

Vatandaşların tepkileri

İhlas Haber Ajansı’na konuşan bölge sakinlerinden Aydın Esmeray, "3 yıldır buradayım. Normalde buraya çöp dökmek yasak diyorlar. Ancak belediye ekipleri dahi çöpü getirip buraya döküyor. Kaç defa belediyeye söyledik ama nafile. İnsanlar geliyor döküyor, belediye getirip döküyor. Burası çöplük haline geldi. Kimsenin umurunda değil, insanlar burada kokudan duramıyor" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Seyfi Aktan ise "Buranın kokusu geliyor ancak kim çöp döküyor bilmiyorum. Burayı temizleseler iyi olur. Gelen döküyor, giden döküyor. Gelip gece dökenlerde var" dedi.

Bölge sakinlerinden İmdat Karahasan ise "Burada çok kötü bir görüntü var. Burası temizlense iyi olur. Gezip dolaşmak için dışarı çıktım ama burayı görünce içim acıdı. Herkesin başına polis dikemezsin, insanların kendilerinin biraz dikkatli olması lazım. Belediyenin burada önlem alması lazım. Bunun bir yaptırımı olmalı" şeklinde konuştu.

Vatandaşlar, yalnızca bireylerin değil zaman zaman belediye ekiplerine ait olduğu öne sürülen araçların da alana çöp ve moloz getirdiğini iddia ederek yetkililerden acil müdahale talep ediyor.

