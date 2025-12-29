DOLAR
42,93 -0,02%
EURO
50,64 -0,04%
ALTIN
6.164,99 1,39%
BITCOIN
3.800.172,23 -1,01%

Batman'da Kar Felci: 300'ün Üzerinde Köy ve Mezra Yolu Ulaşıma Kapandı

Batman'da yoğun kar yağışı sonucu 300'ün üzerinde köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı; Kozluk ve Sason'da eğitime bir gün ara verildi.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 12:15
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 12:33
Batman'da Kar Felci: 300'ün Üzerinde Köy ve Mezra Yolu Ulaşıma Kapandı

Batman'da kar esareti: 300'ün üzerinde köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı

İl genelinde ulaşım aksadı

Batman'da etkili olan yoğun kar yağışı, günlük hayatı olumsuz etkiledi. 300'ün üzerinde köy ve mezra yolu kapanırken, ulaşımda önemli aksaklıklar yaşandı.

Kozluk ve Sason'da durum

Sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı nedeniyle özellikle Kozluk ve Sason ilçelerinde tüm köy ve mezra yolları ulaşıma kapandı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan çok sayıda araç yolda mahsur kaldı, bazı yolcular yollarına yaya olarak devam etmek zorunda kaldı.

Eğitime ara ve sahadaki çalışmalar

Olumsuz hava şartları nedeniyle Sason ve Kozluk ilçelerine bağlı okullarda eğitime bir gün ara verildi. Kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekipleri iş makineleriyle sahada yoğun şekilde çalışıyor.

Yetkililerden uyarı

Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarırken, kar yağışının aralıklarla devam etmesinin beklendiğini bildirdi. Vatandaşlardan zorunlu haller dışında yola çıkmamaları istendi.

BATMAN’DA ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI, HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ. İL GENELİNDE 300’ÜN ÜZERİNDE KÖY...

BATMAN’DA ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI, HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ. İL GENELİNDE 300’ÜN ÜZERİNDE KÖY VE MEZRA YOLU ULAŞIMA KAPANIRKEN, BAZI İLÇELERDE EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ.

BATMAN’DA ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI, HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ. İL GENELİNDE 300’ÜN ÜZERİNDE KÖY...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Pursaklar'da Karla Mücadele: Belediye Ekipleri 7/24 Sahada
2
Bingöl'de Beklenen Kar Başladı: Kent Beyaza Büründü
3
Tekirdağ Ganos Dağı'nda Fotokapanlarla Yaban Hayatı Görüntülendi
4
Sakarya Dikmen Mahallesi'nde Kar 1 Metreye Ulaştı
5
Yüksekova'da Mahalle Yolunu Kayak Pisti Yapan Çocuklar
6
Handüzü'nde Elinde Çayla Kayak: Rize'de Kar Keyfi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı