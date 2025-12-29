Batman'da Kar Felci: 300'ün Üzerinde Köy ve Mezra Yolu Ulaşıma Kapandı

Batman'da kar esareti: 300'ün üzerinde köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı

İl genelinde ulaşım aksadı

Batman'da etkili olan yoğun kar yağışı, günlük hayatı olumsuz etkiledi. 300'ün üzerinde köy ve mezra yolu kapanırken, ulaşımda önemli aksaklıklar yaşandı.

Kozluk ve Sason'da durum

Sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı nedeniyle özellikle Kozluk ve Sason ilçelerinde tüm köy ve mezra yolları ulaşıma kapandı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan çok sayıda araç yolda mahsur kaldı, bazı yolcular yollarına yaya olarak devam etmek zorunda kaldı.

Eğitime ara ve sahadaki çalışmalar

Olumsuz hava şartları nedeniyle Sason ve Kozluk ilçelerine bağlı okullarda eğitime bir gün ara verildi. Kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekipleri iş makineleriyle sahada yoğun şekilde çalışıyor.

Yetkililerden uyarı

Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarırken, kar yağışının aralıklarla devam etmesinin beklendiğini bildirdi. Vatandaşlardan zorunlu haller dışında yola çıkmamaları istendi.

BATMAN’DA ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI, HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ. İL GENELİNDE 300’ÜN ÜZERİNDE KÖY VE MEZRA YOLU ULAŞIMA KAPANIRKEN, BAZI İLÇELERDE EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ.