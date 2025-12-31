Adana’da Depremzede Elif Toyguş Yeni Yıla TOKİ Evinde Giriyor

Devlet tarafından yapılan konutlar teslim ediliyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri yıkılan yüz binlerce vatandaş için devlet, TOKİ tarafından deprem konutları yapıp teslim etti. Bugüne kadar 455 bin konut hak sahiplerine teslim edilirken, depremzedeler yeni yıla yeni evlerinde girecek.

Adana’da bir aile yeni yuvasına kavuştu

Bu depremzedelerden biri de Adana’da yaşayan 71 yaşındaki Elif Toyguş. 6 Şubat depremlerinde merkez Çukurova ilçesindeki Mete Apartmanı’nın yıkılması sonucu evsiz kalan Toyguş, torunlarıyla birlikte şimdi Karahan Mahallesi’nde kendisine verilen TOKİ binalarındaki dairede kalıyor.

İhlas Haber Ajansı’na konuşan Toyguş, şunları söyledi: "Allah devletimizden, yapanlardan razı olsun. Çok güzel olmuş evler, burada torunlarımla kalıyorum. En azından kafamızı sokacak bir yuvamız oldu. Deprem dönemi çok zorluk çektik, evden çorapsız indik. Devletimiz bizlere sahip çıktı."

Toyguş, yeni yıla en azından yeni evlerinde gireceklerini belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve emeği geçenlere dua etti.

