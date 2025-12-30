Adana'da Feke'de Buz Sarkıtları Oluştu — Soğuk Hava Etkili

Yüksek rakımlı bölgelerde sıcaklıklar düştü

Adana’da hava sıcaklıklarının düşmesiyle Feke ilçesinde su kaynakları ve çevresinde buz sarkıtları oluştu. Yaz mevsiminde termometrelerin 50 dereceleri gösterdiği kentte soğuk hava yeni yeni etkili olmaya başladı.

Yurt genelinde olduğu gibi Adana’da da hava sıcaklığı hissedilir derecede düştü. Kent merkezinde 5 derecelerde olan sıcaklık, yüksek rakımlı bölgelerde eksilere kadar indi.

Ormancık ve Hopka Dağı eteklerinde soğuk hava nedeniyle buz sarkıtları oluştu; sarkıtları gören vatandaşlar o anları görüntüledi.

Bölge sakinlerinden Fatih Çağlar, "Burası bin 200 rakımlı Ormancık Mahallesi. Yazın sıcağı meşhur olduğu gibi kışın da soğuğu meşhur işte ispatı" diyerek buz sarkıtlarını ve donan suları gösterdi.

Tapan bölgesinden Mustafa Özsoy ise "Hopka Dağı etekleri ve bölgede yaşanan aşırı soğukla birlikte buz sarkıtları oluştuğunu, yerlerin ilginç manzaralar oluşturduğunu" kaydetti.

ADANA’DA HAVA SICAKLARININ DÜŞMESİ İLE FEKE İLÇESİNDE SU KAYNAKLARI VE ÇEVRESİNDE BUZ SARKITLARI OLUŞTU.