Adana'da Karga Evi Mesken Tuttu: Çorap ve Kıyafetleri Çalıyor

Adana Akkapı Mahallesi'nde bir karga bir haftadır bir evin damına düzenli geliyor, aileyle arkadaş oldu; komşuların çorap ve kıyafetlerini aldığı bildirildi.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 10:06
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 10:21
Adana'da Karga Evi Mesken Tuttu

Akkapı Mahallesi'nde sıra dışı misafir

Adana'nın Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesinde bir ailenin evinin damına bir haftadır düzenli gelen karga, kısa sürede ev halkıyla arkadaş oldu. Ev sakinleri hayvana ekmek verip sohbet ederken, karganın mahallede kurduğu sosyal ilişkiler ilgi çekti.

Karganın gelişi, zaman zaman camlara vurmasıyla bildiriliyor. Mahalle sakinlerinden bazılarının ise çorap ve kıyafet gibi eşyalarının karga tarafından alınıp götürüldüğü öğrenildi.

Ev sahibinin anlatımı

Ev sahibi Hamza Çelik, kargayla kurdukları bağı şöyle anlattı: "Damdan sesler geliyordu, çıktığımızda çoraplarla oynadığını gördük. Yaklaşık bir haftadır buralarda geziyor. Gelip çamaşırlarımızı alıyor. Yemeğini veriyoruz. Bize oldukça alıştı. Çamaşırları alıp götürüyor. Bize saldırmıyor ama zaman zaman kovalıyor. Daha önce böyle bir şey görmedim. Geldiğini camlara vurmasından anlıyoruz. Gelince 'tak tak' diye cama vuruyor."

