Adana'da sağanak: Su basan evlerde mahsur kalanlar kurtarıldı

Adana’da sağanak sonrası su basan evlerde mahsur kalanlar kurtarıldı
Yüreğir PTT Evleri Mahallesi'nde itfaiye müdahalesi
Adana'da sağanak yağış sonrası Yüreğir ilçesine bağlı PTT Evleri Mahallesi'nde bazı evler suyla doldu.
Evlerde bulunan yaşlı ve engelli bireyler su nedeniyle mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, sokakta bot ile evlerin bulunduğu yere ulaştı ve mahsur kalanları kurtardı. Kurtarılan kişiler, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
