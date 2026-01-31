Adana'da sağanak: Su basan evlerde mahsur kalanlar kurtarıldı

Adana Yüreğir'de sağanak sonrası PTT Evleri Mahallesi'nde su basan evlerde mahsur kalan yaşlı ve engelli kişiler itfaiye tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 09:25
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 09:25
Adana'da sağanak: Su basan evlerde mahsur kalanlar kurtarıldı

Adana’da sağanak sonrası su basan evlerde mahsur kalanlar kurtarıldı

Yüreğir PTT Evleri Mahallesi'nde itfaiye müdahalesi

Adana'da sağanak yağış sonrası Yüreğir ilçesine bağlı PTT Evleri Mahallesi'nde bazı evler suyla doldu.

Evlerde bulunan yaşlı ve engelli bireyler su nedeniyle mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, sokakta bot ile evlerin bulunduğu yere ulaştı ve mahsur kalanları kurtardı. Kurtarılan kişiler, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Yağmur sonrası su basan evlerde mahsur kalanlar kurtarıldı

Yağmur sonrası su basan evlerde mahsur kalanlar kurtarıldı

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum'da Tünel Çalışmaları Sürüyor: Karayolları 12. Bölge 2025 Raporu
2
Vali Erdinç Yılmaz 'Hind Rajab’ın Sesi'ni İzledi: Gazze’deki İnsanlık Dramı
3
Gaziantep'te Yoğun Sis: Görüş Mesafesi 50 Metreye Düştü
4
Diyarbakır Çüngüş'te Sürü Halinde Domuzlar Görüntülendi
5
Bilecik Söğüt'te İlk Evim Arsa İmar Planları Askıya Çıktı
6
Düzce'de Haftalık Değerlendirme Toplantıları Başladı — Vali Mehmet Makas
7
Mesuda Kartal 20 Belgeyle Usta Öğretici Oldu — 300 Öğrenciye Meslek

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları