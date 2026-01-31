Düzce Belediyesi İnşaata Başladı: Düzcespor Altyapı Konaklama Tesisi

Düzce Belediyesi, Şıralık'ta 675 m²'lik Düzcespor Altyapı Konaklama Tesisi inşaatına başladı; Başkan Özlü üç yeni spor projesi için Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan destek istedi.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 09:49
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 09:49
Düzce Belediyesi, spora ve sporcuya yönelik yatırımlarını sürdürüyor. Şıralık Mahallesi'ndeki spor kampüsü içinde planlanan Düzcespor Altyapı Konaklama Tesisi için yapım çalışmaları başladı. Başkan Dr. Faruk Özlü, projenin ilerleyişini yerinde inceledi.

Tesisin teknik ve mimari özellikleri

Geçtiğimiz haftalarda tamamlanan ihale sürecinin ardından yüklenici firma çalışmalarına başladı ve tesiste temel kazı işlemleri yürütülüyor. Proje, tek katlı ve toplam 675 metrekare inşaat alanına sahip olarak planlandı. Tesis bünyesinde; 35 sporcunun konaklayabileceği, tuvalet ve banyosu bulunan 17 oda, geniş bir lobi, dinlenme alanı, toplantı alanı, personel odası, mescit ve idari ofisler yer alacak.

Başkan Özlü'nün incelemesi ve Bakanlık talepleri

Başkan Dr. Faruk Özlü, proje hakkında Başkan Yardımcıları Hasan Günden ve Barış Bayrak'tan bilgi aldıktan sonra Düzcespor Tesisleri'nde teknik heyet ve sporcularla bir araya geldi. Özlü, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ile gerçekleştirdiği görüşmede üç talepte bulunduğunu bildirdi. Birinci talep, Düzcespor Altyapı Konaklama Tesisi için bütçe desteğiydi. İkinci talep, çevre yolunda Mutfak Sanatları Merkezi'nin karşısında bulunan ve yaklaşık 210 dönümlük taş ocağı alanına yapılması planlanan atletizm pisti oldu. Üçüncü talep ise Kirazlı'da inşa edilecek Atlı Spor Kulübü için destek sağlanması yönündeydi. Özlü, bu üç proje için 2026 yılı Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan kaynak talep ettiklerini belirtti.

Devam eden projeler ve şehir planlaması

Başkan Özlü, geçen yıl da üç tesis için kaynak sağlandığını hatırlatarak söz konusu projeler arasında Nurettin Zafer Stadı'nın Kiremitocağı'na taşınması, 5+1 kapalı spor salonu yapımı ve inşaatı devam eden 19 Mayıs Spor Kampüsü bulunduğunu söyledi. Gelecek 50 yılı gözeten planlama anlayışıyla şehri düzenli büyütmeyi hedeflediklerini vurgulayan Özlü, Düzce'de üç ayrı spor kampüsü kurduklarını da ifade etti.

