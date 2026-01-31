Prof. Dr. Mustafa Sarı'dan Belediye Başkanlarına: Marmara Denizi'ne Keşif Dalışı Daveti

Prof. Dr. Mustafa Sarı, belediye başkanlarını deniz çayırları ve pina ile Marmara Denizi’ni yerinde görmeye çağırdı; ekosistemin korunması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 09:58
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 09:58
Marmara Denizi'nin korunması için yerinde gözlem çağrısı

Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, Marmara Denizi’ni daha yakından tanımak, denizin umudu pina ve deniz çayırlarının direncine şahit olmak ile verilen zararları yerinde görmek amacıyla denize kıyı olan kentlerin belediye başkanlarını keşif dalışına davet etti.

Sarı, yaptığı açıklamada Marmara Denizi’nin, kurulan yanlış ilişkiye eklemlenen durağanlık ve iklim değişimine bağlı sıcaklık artışlarının tetiklemesiyle tekrar eden müsilaj sorunuyla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Deniz çayırları ve pinaların deniz ekosisteminin anlaşılmasında bayrak türler olduğuna dikkati çeken Sarı, şunları kaydetti:

"Deniz çayırları, 1 metrekare alanda günlük 10 litreden fazla oksijen üretiyor. Tropik ormanlardan kat kat fazla karbon tutuyor. Deniz canlılarına sığınak, barınak, üreme, beslenme ve saklanma alanı oluyor. Askıdaki katı parçacıkları çöktürerek kıyıların, plajların daha berrak olmasına hizmet ediyor. Marmara Denizi’nin kıyısal alanlarının yüzde 60’ından fazlası deniz çayırıyla kaplı."

Bu eklemlenmenin yanında pina türlerinin de önemli roller üstlendiğini vurgulayan Sarı, "Pina ise deniz çayırlarıyla bütünleşik yaşarken saatte 6 litre deniz suyunu filtre ederek temizliyor. Yüzden fazla canlıyı kabukları üstünde barındırıyor. 2016 yılında İspanya kıyılarında başlayan bir salgın yüzünden Marmara dışında hemen hemen bütün Akdeniz’de pinalar topluca öldü. Marmara'daki pinalar yaşıyor. Yani Marmara Denizi pinalar için son sığınak. Her iki tür, müsilajsız Marmara için çabalıyor." dedi.

Sarı, pina ve deniz çayırlarının deniz ekosisteminin restorasyonu ve müsilajsız günlere ulaşmanın temel aracı olarak korunması gerektiğini belirterek, tehditleri sıraladı: kıyı dolguları, plaj temizliği adı altında söküm, kirlilik, tekne çapaları, yanlış balık avcılığı, yabancı istilacı türler ve sıcaklık artışları hem deniz çayırlarını hem pinaları tehdit ediyor.

"Yönettiğiniz kentlerin kıyısal alanındaki deniz çayırı ve pinaları korumak için harekete geçme zamanı. Pinalar ve deniz çayırları sizi denize davet ediyor. Sizleri deniz ekosistemini yakından görmek üzere keşif dalışına davet ediyorum."

Sarı, ayrıca 29 Ocak’ta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ile Eskihisar’daki deniz çayırı ve pina alanına dalış yaptıklarını belirterek, "Deniz çayırlarını ve pinaları yerinde gördük, dokunduk. Şimdi yeniden 'Marmara Hepimizin' deme zamanı." çağrısında bulundu.

