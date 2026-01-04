Adana'da Soğuk Hava Sokakları Boşalttı

Adana'da soğuk hava gündüzü de boşalttı

Yazın sıcaklarıyla bilinen kent bu kez soğuk nedeniyle sessiz

Türkiye’nin en sıcak kentlerinden biri olan Adana, yaz aylarında sokakların aşırı sıcak nedeniyle boş kalmasına alışkınken bu kez soğuk hava nedeniyle sessizliğe büründü.

Ülkeyi bir haftadır etkisi altına alan soğuk hava Adana’da da hissediliyor. Birkaç gündür geceleri sıcaklık sıfırın altına düşüyor, gündüzleri ise sabahtan öğleye kadar 6 derece civarında seyrederken öğleden sonra ancak 15 dereceyi buluyor.

Sıcaklığa alışkın olmayan Adanalılar soğuk nedeniyle sokağa çıkmaktan kaçınıyor. Sokağa çıkanlar ise genellikle ihtiyaçlarını gidermek için kısa süren çıkışlar yapıyor; sokaklarda insan yoğunluğu dikkat çekici şekilde azaldı.

Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklığında biri iki derece civarında artış öngörülse de soğuk havanın etkisini sürdüreceği kaydedildi.

ADANA'DA BU KEZ SOĞUK NEDENİYLE SOKAKLAR BOŞ KALDI