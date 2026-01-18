Adana'da Zirai Don Alarmı: 18-22 Ocak'ta Gece Sıcaklıkları Sıfırın Altına

Karadeniz kaynaklı soğuk hava nedeniyle Adana'da 18-22 Ocak arasında zirai don riski; özellikle Salı ve Çarşamba gecelerine dikkat.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 09:51
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 09:51
Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava dalgası nedeniyle, Meteoroloji verilerine göre 18-22 Ocak tarihleri arasında Adana genelinde zirai don riski bulunuyor. Gece sıcaklıklarındaki düşüşün tarımsal üretim yapan çiftçiler için kritik tehlike oluşturduğu belirtildi.

Günlük Tahminler

Adana'da bugün hava sıcaklığının gündüz 12, gece 2 derece olması bekleniyor. Yarın ise gündüz 11, gece 1 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.

Salı ve Çarşamba gecelerine özellikle dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı. Salı günü sıcaklıklar gündüz 12, gece eksi 1 derece; çarşamba günü ise gündüz 12, gece eksi 1 derece olarak öngörülüyor. Bu değerlerin zirai don riskini ciddi şekilde artırdığı bildirildi.

Meteoroloji ve Uzman Uyarısı

Meteoroloji tahminlerine göre perşembe gününden itibaren hava sıcaklıklarında artış bekleniyor. Uzmanlar, don riskine karşı üreticilerin gerekli önlemleri alması çağrısında bulundu.

