Diyarbakır Kulp’ta Kar Esareti: Köy Yolları Kapandı, Sıcaklık -12 Dereceye İniyor

Diyarbakır Kulp’ta iki gündür süren kar yağışı ulaşımı aksattı; meteoroloji 19 Ocak'tan itibaren sıcaklıkların -12 dereceye kadar düşeceğini öngörüyor.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 11:10
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 11:10
Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde iki gündür aralıklarla süren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İlçede sabahtan itibaren yollara çıkan vatandaşlar, araçlarının karla kaplandığını görüp temizlemek zorunda kaldı.

Kırsal mahallelerde bazı köy yolları ulaşıma kapandı ve özellikle sabah saatlerinde esnaf iş yerlerini açmakta güçlük çekti. Karla birlikte son günlerde hava sıcaklıklarında da belirgin düşüş kaydedildi.

Soğuk Hava ve Buzlanma Riski

Meteoroloji raporlarına göre, önümüzdeki günlerde gece sıcaklıklarının eksi değerlere düşmesi bekleniyor; meteorolojinin tahminlerine göre ilçede 19 Ocaktan itibaren en düşük sıcaklıkların -12 dereceye kadar düşebileceği öngörülüyor. Bu durumun yollarda buzlanma riskini artıracağı uyarısı yapıldı.

Vatandaşlar ve Yetkililerin Uyarıları

Yoğun kar ve soğuk hava nedeniyle vatandaşlar zemindeki buzlanma nedeniyle yürümekte güçlük çekiyor. İlçe sakinlerinden Hasan Yıldız (45), durumla ilgili şunları söyledi: "45 yaşındayım böyle bir kış mevsimi görmedim. Son yılların en yağışlı geçen kışı olduğunu tahmin ediyorum. Kar berekettir, yağsın ama bu sefer hem ulaşım hem hayat zorlaştı. Buna da alışacağız"

Yetkililer, sürücülere zincir, kar lastiği ve dikkatli sürüş uyarısında bulunurken; vatandaşlardan özellikle gece saatlerinde buzlanmaya karşı tedbirli olmaları istendi.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

