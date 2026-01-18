Taksim'de Kar Yağışı: Nostaljik Tramvay Önünde Fotoğraf

Taksim'de Kar Yağışı Nostaljik Tramvay Önünde Fotoğrafla Taçlandı
İstanbul'da dondurucu soğuk ve aralıklı kar yağışı
İstanbul'da dondurucu soğuk etkisini sürdürürken, kent merkezinde aralıklı kar yağışı görüldü. Sabah saatlerinde başlayan yağış, özellikle Taksim ve Şişli gibi merkez bölgelerde hissedildi.
Taksim'de kar manzaraları ortaya çıktı; vatandaşlar nostaljik tramvay önünde durarak fotoğraf çektirdi ve kar altında oluşan görüntüleri kaydetti.
Kısa süreli olan bu kar yağışı, şehir merkezinde kartpostallık sahneler oluşturdu ve anları ölümsüzleştirmek isteyenlerin ilgisini çekti.
