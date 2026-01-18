Taksim'de Kar Yağışı: Nostaljik Tramvay Önünde Fotoğraf

İstanbul'da dondurucu soğuk ve aralıklı kar Taksim ile Şişli'de etkili oldu; vatandaşlar nostaljik tramvay önünde fotoğraf çektirdi.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 10:53
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 11:03
İstanbul'da dondurucu soğuk etkisini sürdürürken, kent merkezinde aralıklı kar yağışı görüldü. Sabah saatlerinde başlayan yağış, özellikle Taksim ve Şişli gibi merkez bölgelerde hissedildi.

Taksim'de kar manzaraları ortaya çıktı; vatandaşlar nostaljik tramvay önünde durarak fotoğraf çektirdi ve kar altında oluşan görüntüleri kaydetti.

Kısa süreli olan bu kar yağışı, şehir merkezinde kartpostallık sahneler oluşturdu ve anları ölümsüzleştirmek isteyenlerin ilgisini çekti.

