Eskişehir'de 'Askıda Simit' Suistimaline Esnaftan Tepki

Esnaf Elvan Dönmez, askıda simit uygulamasının suistimal edilmesi nedeniyle gerçek ihtiyaç sahiplerini korumak için daha seçici davranacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 10:55
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 10:55
Yardım amaçlı uygulama kötüye kullanılıyor

Eskişehirde esnaf Elvan Dönmez, ihtiyaç sahipleri için başlattığı askıda simit uygulamasının bazı kişilerce suistimal edilmesine tepki gösterdi.

Uzun yıllardır Eskişehir’de esnaflık yapan Dönmez, son dönemde yaşanan iyi niyet suistimalleri nedeniyle zorluk yaşadığını belirtti. Gerçek ihtiyaç sahiplerinin hakkını korumaya çalıştığını ifade eden Dönmez, durumu iyi olan vatandaşların dahi ücretsiz simit talep ettiğini vurguladı.

Dönmez uygulamanın amacından saptırılmaması için artık daha seçici davranmak zorunda olduğunu söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

"Allah nefes verdiği sürece bu askıda simit uygulamasını devam ettireceğim ancak iyi niyeti suistimal edenler çok fazla. Eli dolu, üstü başı düzgün kişiler gelip benden askıda simit istiyor; hatta ’10 tane varsa hepsini ver’ diyenler oluyor. İnsanlar bu uygulamayı çok yanlış anladı. Bu simitler, bir tane alıp çocuklarına paylaştırmak zorunda kalan anneler veya sokakta yaşayan mağdur insanlar içindir. Kimsenin vebalini almak istemediğim için artık gerçekten kanaat getirirsem veriyorum; çünkü ben insanların sadece hak ettiğini almasını istiyorum"

Dönmez, uygulamanın amacına sadık kalması için hassasiyet gösterdiğini belirtti ve yardımın gerçek muhtaçlara ulaştırılması gerektiğini tekrar vurguladı.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

